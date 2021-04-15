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15.04.2021 10:13
Рубрика: Власть

Форум по всей форме

В Красноярске прошел первый день деловой программы КЭФ-2021
Текст: Дмитрий Машуков
14 апреля, после двух дней работы Молодежной площадки "Поколение-2030" Красноярского экономического форума начались мероприятия его деловой программы. Особенности нынешнего КЭФ актуализированы нюансами сложившейся в мире ситуации, привнесенными отнюдь не из финансовых графиков и рожденными, возможно, вообще вне сфер человеческой деятельности, - в так называемом "царстве бактерий". Его плодами стали не только печально известный COVID-19, но и форум в той форме, которую диктуют обстоятельства. Форматы: онлайн и офлайн. Ключевая деталь дресс-кода: защитная маска. Тема: "Экономика и пандемия: Российский взгляд". Эксперты из разных уголков планеты обсуждают "пути преодоления последствий кризиса" и адаптации национальной экономики под "реалии постковидного мира".
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Мероприятия деловой программы КЭФ посвящены ключевым направлениям актуальной повестки развития России в сфере экономики, привлечения инвестиций, цифровизации, передовых производственных технологий, ресурсов и энергетики, экологии и пространственного развития.

Фото: REUTERS/Ruben Sprich
Нуриэль Рубини на КЭФ-2021 рассказал о рисках экономики из-за пандемии

В первый день деловой программы прошли экспертные и панельные дискуссии, круглые столы, стратегические сессии. Центральное событие - планарное заседание, модератором которого стала Марианна Максимовская. Участники - представители крупнейших российских компаний, органов федеральной и региональной власти, институтов развития, международные эксперты в области экономики.

Состоялась презентация проектов Корпорации развития Енисейской Сибири - ведущие российские компании представили планы реализации масштабных инвестиционных инициатив в области промышленности, добычи и переработки, сельского хозяйства, туризма, социальной и транспортной инфраструктуры.

Продолжает работу научно-популярный лекторий "Большая наука - красноярцам", организованный интеллектуальным партнером КЭФ-2021 - Сибирским федеральным университетом.

В очном формате прошла лекция "Неформальная экономика: причины, масштабы, структура" профессора факультета социальных наук Высшей школы экономики Светланы Барсуковой. Слушатели узнали причины возникновения неформальной экономики в России и смогли обсудить распространенное мнение о "патологической склонности" некоторых народов к нарушению законов. Речь шла, в частности, и о разных методах оценки масштабов теневой экономики.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Юрий Борисов: В России настали времена агрессивной промышленной политики

Подключиться ко всем онлайн-лекциям образовательной программы красноярского форума можно на платформе Zoom по ссылке: https://zoom.us/j/8629683829.

Напомним, предыдущие два дня КЭФ, 12-13 апреля были посвящены мероприятиям молодежной площадки (она традиционно открывает форум). Главной темой заключительной лидерской сессии в рамках молодежной программы "Поколение-2030" стало повышение уровня жизни благодаря использованию цифровых сервисов. При разработке проектов лидеры ориентировались на три основные цели: создание и развитие умных дорог, оцифровка модели городской инженерной инфраструктуры, разработка

павильона городской среды. Предложения лидеров и экспертов станут частью резолюции молодежной площадки и будут представлены в рамках деловой программы форума.

Кстати

КЭФ входит в пятерку российских форумов, проводимых при поддержке Правительства РФ. Принимают участие, по данным организаторов, более 250 экспертов из трех десятков стран. Опытом делятся специалисты из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР и других стран. Заявлено представительство более 40 международных организаций и компаний. Среди участников - представители российских и международных бизнес структур, органов власти разных уровней, институтов развития и общественных объединений.

Студии форума работают в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре. За трансляцией основных событий КЭФ можно следить на ресурсе https://stream.kef21.ru

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