В Красноярском крае пьяная толпа ворвалась в больницу и напала на врача

В Красноярском крае толпа молодых людей ворвалась в больницу и напала на врача. Инцидент произошел накануне в больнице города Заозерный, сообщила сегодня, 15 апреля, пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В отдел полиции "Бородинский" позвонила медсестра приемного покоя больницы и проинформировала о том, что компания молодых людей бьет окна в помещении.

Стражи порядка выяснили, что нетрезвые парни требовали оказать медицинскую помощь другу, повредившему лоб в результате падения. На крики молодых людей в приемный покой вышел хирург и заверил, что их товарищ получит необходимую помощь. Врач направился в ординаторскую, однако через несколько минут туда ворвался пьяный человек с претензиями. В ответ на просьбу хирурга успокоиться парень "причинил врачу телесные повреждения", рассказали в полиции.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье УК "Побои". Известно, что молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за драки. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.