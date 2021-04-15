В Новосибирске начались большие гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

В Новосибирске начались гастроли Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана. В программе - два полноценных балетных спектакля, которые покажут пять раз. Это "По ту сторону греха" по мотивам романа "Братья Карамазовы" Федора Достоевского и "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского.

В последний раз питерцы выходили на сцену Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) 14 лет назад. Возможность приехать снова в столицу Сибири появилась благодаря проекту "Большие гастроли" Минкульта РФ.

Прима-балерина театра Мария Абашова, исполнительница главных партий - Грушеньки в балете "По ту строну греха" и Анны Карениной, отметила, что за пандемийный год артисты соскучились по сцене, а тем более такой, как в НОВАТе, - огромной и натанцованной.

- Оба спектакля имеют большой отклик у зрителей, в том числе за рубежом. Наши великие писатели Достоевский и Толстой, например, очень популярны в Китае, и нас там встречали с большой теплотой, - поделился солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, выпускник Новосибирского хореографического колледжа.

Ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана Сергей Волобуев считает обе постановки сильными и насыщенными.

- Основная тема - любовь: зачем любить, кого любить, почему кому-то дана такая возможность, как бороться за свою любовь, готовы ли герои на все ради любви, - говорит артист.

Межрегиональная программа "Большие гастроли" охватывает всю страну. Как отмечает организатор туров в рамках проекта - "Росконцерт" - в гастрольный процесс вовлечены не только столичные театры, но и, что особенно важно, региональные.