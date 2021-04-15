Новости

В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 21:13
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 21:07
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 20:39
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 20:37
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 20:00
В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 21:00
Рубрика: Культура

Грушенька в сибири

В Новосибирске начались гастроли петербуржского Театра балета Бориса Эйфмана
Текст: Наталья Решетникова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
В Новосибирске стартовали гастроли Санкт-Петербургского Театра балета Бориса Эйфмана. Привезти два полноценных спектакля с декорациями, костюмами, полным актерским составом из Северной столицы в столицу Сибири стало возможным благодаря проекту "Большие гастроли" Министерства культуры РФ.

Билетов на все пять представлений, несмотря на то, что они дороже обычных, уже практически нет. Сибиряки заждались прославленную балетную труппу: в последний раз питерцы выходили на сцену Новосибирского театра оперы и балета 14 лет назад. Жители столицы Сибири увидят два балетных спектакля - "По ту сторону греха" по мотивам романа "Братья Карамазовы" Федора Достоевского и "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского. Обе постановки, что называется, проверены временем.

Фото: Пресс-служба Большого театра
Большой театр представил мировую премьеру балета "Орландо"

- Эти спектакли имеют большой отклик у зрителей, в том числе за рубежом. Великие Достоевский и Толстой, например, очень популярны в Китае, и нас там встречали с большой теплотой, - поделился солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, кстати, выпускник Новосибирского хореографического колледжа.

Прима-балерина театра Мария Абашова, исполнительница главных партий - Грушеньки в балете "По ту строну греха" и Анны Карениной, отметила, что за пандемийный 2020 год артисты соскучились по сцене, а тем более такой, как в Новосибирском театре оперы и балета, - огромной и натанцованной.

- Для себя я вижу такую основную задачу - зритель не должен понимать, что за легкостью и эмоциями стоит тяжелый труд, - говорит Мария Абашова. - Моя Грушенька - роковая женщина. Это видно в каждом ее жесте, взгляде с поволокой. Борис Эйфман настолько филигранно выстроил хореографию, что зритель по движениям и жестам понимает суть этой женщины.

Межрегиональная программа "Большие гастроли" охватывает всю страну. Как отмечает организатор туров в рамках проекта - "Росконцерт" - в гастрольный процесс вовлечены не только столичные театры, но и, что особенно важно, региональные.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
Московский театр "Современник" празднует 65-летие
Российские кинотеатры покажут номинантов на "Оскар"