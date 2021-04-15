В Новосибирске стартовали гастроли Санкт-Петербургского Театра балета Бориса Эйфмана. Привезти два полноценных спектакля с декорациями, костюмами, полным актерским составом из Северной столицы в столицу Сибири стало возможным благодаря проекту "Большие гастроли" Министерства культуры РФ.

Билетов на все пять представлений, несмотря на то, что они дороже обычных, уже практически нет. Сибиряки заждались прославленную балетную труппу: в последний раз питерцы выходили на сцену Новосибирского театра оперы и балета 14 лет назад. Жители столицы Сибири увидят два балетных спектакля - "По ту сторону греха" по мотивам романа "Братья Карамазовы" Федора Достоевского и "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского. Обе постановки, что называется, проверены временем.

- Эти спектакли имеют большой отклик у зрителей, в том числе за рубежом. Великие Достоевский и Толстой, например, очень популярны в Китае, и нас там встречали с большой теплотой, - поделился солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, кстати, выпускник Новосибирского хореографического колледжа.

Прима-балерина театра Мария Абашова, исполнительница главных партий - Грушеньки в балете "По ту строну греха" и Анны Карениной, отметила, что за пандемийный 2020 год артисты соскучились по сцене, а тем более такой, как в Новосибирском театре оперы и балета, - огромной и натанцованной.

- Для себя я вижу такую основную задачу - зритель не должен понимать, что за легкостью и эмоциями стоит тяжелый труд, - говорит Мария Абашова. - Моя Грушенька - роковая женщина. Это видно в каждом ее жесте, взгляде с поволокой. Борис Эйфман настолько филигранно выстроил хореографию, что зритель по движениям и жестам понимает суть этой женщины.

Межрегиональная программа "Большие гастроли" охватывает всю страну. Как отмечает организатор туров в рамках проекта - "Росконцерт" - в гастрольный процесс вовлечены не только столичные театры, но и, что особенно важно, региональные.