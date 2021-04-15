Билетов на все пять представлений, несмотря на то, что они дороже обычных, уже практически нет. Сибиряки заждались прославленную балетную труппу: в последний раз питерцы выходили на сцену Новосибирского театра оперы и балета 14 лет назад. Жители столицы Сибири увидят два балетных спектакля - "По ту сторону греха" по мотивам романа "Братья Карамазовы" Федора Достоевского и "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского. Обе постановки, что называется, проверены временем.
- Эти спектакли имеют большой отклик у зрителей, в том числе за рубежом. Великие Достоевский и Толстой, например, очень популярны в Китае, и нас там встречали с большой теплотой, - поделился солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, кстати, выпускник Новосибирского хореографического колледжа.
Прима-балерина театра Мария Абашова, исполнительница главных партий - Грушеньки в балете "По ту строну греха" и Анны Карениной, отметила, что за пандемийный 2020 год артисты соскучились по сцене, а тем более такой, как в Новосибирском театре оперы и балета, - огромной и натанцованной.
- Для себя я вижу такую основную задачу - зритель не должен понимать, что за легкостью и эмоциями стоит тяжелый труд, - говорит Мария Абашова. - Моя Грушенька - роковая женщина. Это видно в каждом ее жесте, взгляде с поволокой. Борис Эйфман настолько филигранно выстроил хореографию, что зритель по движениям и жестам понимает суть этой женщины.
Межрегиональная программа "Большие гастроли" охватывает всю страну. Как отмечает организатор туров в рамках проекта - "Росконцерт" - в гастрольный процесс вовлечены не только столичные театры, но и, что особенно важно, региональные.