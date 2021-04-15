В Новосибирской области мальчик оставил велосипед у реки и пропал

На территории города Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. Как рассказали в Следственном управлении СК по региону, на месте исчезновения ребенка пока что удалось найти только его велосипед.

Дошкольник гулял вместе с другими детьми, но около 18.00 по местному времени компания ребят начала расходиться. Последнее, что смогли рассказать о пропавшем мальчике его друзья: он взял велосипед и пошел за мячом, который был у речки.

Вскоре родственники ребенка забили тревогу. Когда он не вернулся домой, они сообщили об этом в правоохранительные органы. На данный момент поиски мальчика продолжаются, а следователи инициировали проверку. На место прибыли криминалисты СК, полиция, спасатели, представители надзорных органов.

Свою проверку начали и в областной прокуратуре. Там уточнили, что ребенок исчез в районе реки Власиха рядом с железнодорожным переездом со стороны дома № 78 по улице Станционной. Дети предположительно играли у "дамбы реки" - такое название местные жители дали части дороги, под которой проходят трубы для слива воды.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка. Кроме того там намерены изучить соблюдение мер безопасности технического сооружения и оценить действия ответственных за его содержание должностных лиц.