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15.04.2021 20:42
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области мальчик оставил велосипед у реки и пропал

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На территории города Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. Как рассказали в Следственном управлении СК по региону, на месте исчезновения ребенка пока что удалось найти только его велосипед.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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Дошкольник гулял вместе с другими детьми, но около 18.00 по местному времени компания ребят начала расходиться. Последнее, что смогли рассказать о пропавшем мальчике его друзья: он взял велосипед и пошел за мячом, который был у речки.

Вскоре родственники ребенка забили тревогу. Когда он не вернулся домой, они сообщили об этом в правоохранительные органы. На данный момент поиски мальчика продолжаются, а следователи инициировали проверку. На место прибыли криминалисты СК, полиция, спасатели, представители надзорных органов.

Свою проверку начали и в областной прокуратуре. Там уточнили, что ребенок исчез в районе реки Власиха рядом с железнодорожным переездом со стороны дома № 78 по улице Станционной. Дети предположительно играли у "дамбы реки" - такое название местные жители дали части дороги, под которой проходят трубы для слива воды.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка. Кроме того там намерены изучить соблюдение мер безопасности технического сооружения и оценить действия ответственных за его содержание должностных лиц.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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