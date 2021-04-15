В Новосибирской области прервалось снижение заболеваемости COVID-19

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом фиксирует прекращение тенденции на снижение заболеваемости COVID-19. О проводимой в регионе работе по недопущению распространения COVID-19 рассказала в ходе брифинга оперштаба 15 апреля заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

- Мы продолжаем ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. К сожалению, в отличие от ситуации марта мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных, очень низкая разница между днями, - рассказала Елена Аксенова.

Она также отметила, что некоторое увеличение количества выявляемых случаев связано с ростом масштабов проведения ПЦР-тестирования. По словам заместителя министра, в таких условиях нельзя расслабляться, необходимо тщательно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса - соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, оставаться дома, если возникли признаки респираторных заболеваний.

Также Елена Аксенова напомнила, что 85% случаев завоза из-за рубежа в регион коронавируса выявлено у прилетевших из Турции. Новосибирский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции взял на особый контроль работу с туристами, приехавшими из этой страны. Кроме того, минздрав региона усилил контроль за стопроцентным тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Если врач не назначил ПЦР-тест такому пациенту, гражданину необходимо сообщить об этом по телефону службы 112. В регионе введено тестирование на коронавирус контактах из семейных очагов.

На 15 апреля в Новосибирской области вакцинировались против коронавируса уже более 152 тысяч человек (двумя компонентами - около 92 тысяч). Развернуто 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городах области. Поступающие партии вакцины незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

Вакцинация проводится по предварительной записи по телефонам call-центров поликлиник, - на Едином портале госуслуг и по телефону Единой регистратуры 124.