В Дагестане кафе и рестораны на месяц стали безалкогольными

На майские праздники забронированы уже практически все гостиницы и дома отдыха Дагестана. Но планирующие приехать в регион туристы могут столкнуться с неожиданной проблемой. В связи с начавшимся постом в священный для мусульман месяц Рамадан многие заведения общепита открываются только к вечеру.

Дагестан стал одним из популярных направлений среди отечественных любителей путешествий. Даже в прошлом году, когда существовали определенные ограничения, количество экскурсионных поездок восстановилось до значений доковидного периода, а на отдельных маршрутах показатели 2019 года даже были превышены. Кроме того, интерес к республике дополнительно "подстегнуло" закрытие для туристов турецких курортов.

- Я ежедневно общаюсь практически во всех мессенджерах, и мне приходится на корню рубить последнюю надежду всех желающих быстренько организовать поездку в Дагестан на майские праздники, - сетует директор махачкалинского турагентства Яна Мартиросова.

Знаменитый в республике садовод Камал Салманов, превративший свой персиковый сад в одну из достопримечательностей для туристов, говорит, что почти все сельские частные дома, которые сдавались туристам, разобраны.

Примерно на месяц вперед в республике забронированы и наиболее популярные гостиницы.

Многие точки общепита открываются только к вечеру

Но если место для ночевки гостей в результате найдется, то с питанием могут возникнуть проблемы. Многие точки общепита открываются только к вечеру. Дошло до того, что владельцы некоторых уличных аппаратов по продаже напитков повесили объявления: "работает только после 19.00".

Кроме того, в Дагестане с 2013 года действует региональный закон "Об установлении дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции", в соответствии с которым запрет на реализацию алкоголя распространяется на период религиозного поста в месяц Рамадан. То есть бутылку местного коньяка или вина купить туристам будет просто негде, разве что если помогут местные "знатоки".

Руководители турфирм, да и просто заинтересованные жители в соцсетях кинули клич с просьбой поделиться адресами кафе и ресторанов, работающих без ограничений. Таковые нашлись. Но вряд ли при наплыве туристов они спасут положение. Впрочем, кавказское гостеприимство поможет решить любую проблему.