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15.04.2021 17:48
Рубрика: Общество

В Пятигорске приготовили самый длинный люля-кебаб в мире

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба администрации города-курорта Пятигорска Фото: Пресс-служба администрации города-курорта Пятигорска
Фото: Пресс-служба администрации города-курорта Пятигорска

Повара в Пятигорске установили мировой рекорд, приготовив самый длинный люля-кебаб. Об этом в четверг сообщил глава города Дмитрий Ворошилов на своей странице в Instagram.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Гастрономический рекорд оказался 33 метра в длину, а готовили его сразу пять поваров. Зафиксировать достижение в Пятигорск прибыли представители международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд".

"На создание такого люля-гиганта ушло 33 килограмма куриного мяса, курдюка, лука, чеснока, перца и соли", - поделился составом мэр Пятигорска.

Предыдущий рекорд, кстати, тоже установили в столице Северо-Кавказского федерального округа. Тогда кулинары приготовили 14-метровый кебаб. Сейчас же повара готовы вновь превзойти свой результат и приготовить уже 50 метровый люля-кебаб.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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