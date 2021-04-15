В Пятигорске приготовили самый длинный люля-кебаб в мире

Повара в Пятигорске установили мировой рекорд, приготовив самый длинный люля-кебаб. Об этом в четверг сообщил глава города Дмитрий Ворошилов на своей странице в Instagram.

Гастрономический рекорд оказался 33 метра в длину, а готовили его сразу пять поваров. Зафиксировать достижение в Пятигорск прибыли представители международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд".

"На создание такого люля-гиганта ушло 33 килограмма куриного мяса, курдюка, лука, чеснока, перца и соли", - поделился составом мэр Пятигорска.

Предыдущий рекорд, кстати, тоже установили в столице Северо-Кавказского федерального округа. Тогда кулинары приготовили 14-метровый кебаб. Сейчас же повара готовы вновь превзойти свой результат и приготовить уже 50 метровый люля-кебаб.