Таких юных директоров у старейшей драматической сцены России еще не было. Сергею Емельянову, который вскоре сменит на посту главы Александринского театра Рината Досмухамедова, 27 лет.

В свое время он стал самым молодым министром страны: когда Емельянова назначили на должность министра культуры Республики Коми, ему было всего 23. Из-за несерьезного возраста в регионе поначалу относились к нему со скепсисом, но очень скоро зауважали - человек явно на своем месте. Более того, именно молодость и энергия стали решающим фактором при выборе кандидатуры на должность директора Александринки. В пользу Сергея Емельянова высказался художественный руководитель театра Валерий Фокин. В минкультуры согласились.

- При выборе кандидатуры руководителя театра мы ориентируемся на мнение творческого лидера, - прокомментировала назначение заместитель министра культуры Алла Манилова. - Министерству важно, чтобы была гармония менеджмента и художественного руководства. На посту министра культуры Коми Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке.

С этим не поспоришь. При нем Сыктывкар стал столицей Арктического форума и Туристского конгресса, началось превращение библиотек в интересные центры досуга. Коренной житель региона, родом из Ухты, Сергей Емельянов занимается популяризацией края с настоящим азартом и признает заслуги своей команды.

- Мы дали импульс для кардинального преображения культуры Республики Коми. Мы вывели регион в авангард культурного пространства, изменив структуру ДНК культуры Коми, - обратился он с прощальным словом к коллегам.

В прошлом году министерство культуры Коми и Александринский театр заключили соглашение о сотрудничестве. Новая сцена Александринки взяла на себя шефство над Молодежным театром Коми - детищем Сергея Емельянова. Вместе с Валерием Фокиным обсуждалось и создание театральной онлайн-платформы, формирование интернет-театра как нового вида искусства.