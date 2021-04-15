Петербуржцы начнут сами благоустраивать дворы

Новости

Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей" 17:09
В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 16:56
Рубрика: Власть

Петербуржцы начнут сами благоустраивать дворы

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Жители петербургского исторического квартала "Семенцы" с помощью профессиональных архитекторов займутся благоустройством внутриквартальных пространств. Горожане не только предложат идеи, но и создадут макет, а затем воплотят его в жизнь.

Проект, в котором может принять участие каждый, инициирован библиотекой "Бронницкая", являющейся частью Межрайонной централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова.

В Петербурге в общественном транспорте откажутся от кондукторов

На первом этапе на онлайн-площадке жители могут предлагать перечень локаций, которые они хотели бы облагородить. Речь, конечно, не идет о глобальных капитальных объектах. Но установить горки, скамейки, кормушки и прочее - вполне реально.

Главное условие - что такую конструкцию можно будет собрать самим с помощью обычных инструментов (материалы для реализации проекта будут закуплены на деньги спонсоров). На втором этапе пройдут сессии совместного проектирования, в них примут участие представители одного из петербургских архитектурных бюро. На это время библиотека преобразится в центр урбанистики, где местные жители вместе с архитекторами будут создавать макет для строительства.

Третьим, завершающим этапом станет "Соседский фестиваль", на котором общими усилиями выбранный объект будет построен.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена