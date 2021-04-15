Петербуржцы начнут сами благоустраивать дворы

Жители петербургского исторического квартала "Семенцы" с помощью профессиональных архитекторов займутся благоустройством внутриквартальных пространств. Горожане не только предложат идеи, но и создадут макет, а затем воплотят его в жизнь.

Проект, в котором может принять участие каждый, инициирован библиотекой "Бронницкая", являющейся частью Межрайонной централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова.

На первом этапе на онлайн-площадке жители могут предлагать перечень локаций, которые они хотели бы облагородить. Речь, конечно, не идет о глобальных капитальных объектах. Но установить горки, скамейки, кормушки и прочее - вполне реально.

Главное условие - что такую конструкцию можно будет собрать самим с помощью обычных инструментов (материалы для реализации проекта будут закуплены на деньги спонсоров). На втором этапе пройдут сессии совместного проектирования, в них примут участие представители одного из петербургских архитектурных бюро. На это время библиотека преобразится в центр урбанистики, где местные жители вместе с архитекторами будут создавать макет для строительства.

Третьим, завершающим этапом станет "Соседский фестиваль", на котором общими усилиями выбранный объект будет построен.