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15.04.2021 16:38

Сбербанк выдал бизнесу Северо-Запада более 630 млн рублей в рамках программы с господдержкой под 3%

По итогам первого месяца действия программы с господдержкой ФОТ 3.0 под 3% объём выдач в СЗФО составил 637 млн рублей. Всего одобрено 1073 заявок на общую сумму 2,6 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти одобрено 524 сделки на 1,2 млрд рублей, выдано около 300 млн рублей.
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

По кредитам с господдержкой под 2%, выданным Сбербанком ранее в СЗФО, задолженность была списана полностью 16 тысячам компаний. Списание кредитов на 50% произведено примерно 400 предприятиям.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

"В целом, подавляющее большинство заемщиков программы сумели выполнить условия по кредиту с господдержкой под 2%, и сейчас эти долги списываются. Уверен, что новая программа также сможет поддержать наиболее пострадавшие отрасли и станет значимым вкладом в восстановление бизнеса".

По условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщику необходимо сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Заемные средства могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

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ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: http://www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня - это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер - www.sber.ru

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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из 1284 офисов по обслуживанию клиентов.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-центром Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

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