Сбербанк выдал бизнесу Северо-Запада более 630 млн рублей в рамках программы с господдержкой под 3%

По итогам первого месяца действия программы с господдержкой ФОТ 3.0 под 3% объём выдач в СЗФО составил 637 млн рублей. Всего одобрено 1073 заявок на общую сумму 2,6 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти одобрено 524 сделки на 1,2 млрд рублей, выдано около 300 млн рублей.

По кредитам с господдержкой под 2%, выданным Сбербанком ранее в СЗФО, задолженность была списана полностью 16 тысячам компаний. Списание кредитов на 50% произведено примерно 400 предприятиям.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

"В целом, подавляющее большинство заемщиков программы сумели выполнить условия по кредиту с господдержкой под 2%, и сейчас эти долги списываются. Уверен, что новая программа также сможет поддержать наиболее пострадавшие отрасли и станет значимым вкладом в восстановление бизнеса".

По условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщику необходимо сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Заемные средства могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

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