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15.04.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

В Архангельске из-за звонка о взрывном устройстве эвакуировали больницу

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Утром из некоторых зданий Архангельской областной клинической больницы эвакуировали пациентов и сотрудников. Причиной стал звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Звонившего оперативно задержали.

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Как сообщили "РГ" в УМВД региона, о бомбе в больнице сообщил житель Архангельска, который страдает психическим расстройством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.

После его звонка в больницу прибыли все экстренные службы. Посетителей на территорию не пропускали, даже если у них были талоны к врачу.

Звонивший угрожал взрывом перинатального центра, который находится на территории больничного городка. Здание обследуется. По предварительным данным, взрывных устройств не обнаружено, но проверка еще продолжается, больница пока не вернулась к привычному режиму работы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск Атака телефонных террористов на Россию

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