В Архангельске из-за звонка о взрывном устройстве эвакуировали больницу

Утром из некоторых зданий Архангельской областной клинической больницы эвакуировали пациентов и сотрудников. Причиной стал звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Звонившего оперативно задержали.

Как сообщили "РГ" в УМВД региона, о бомбе в больнице сообщил житель Архангельска, который страдает психическим расстройством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.

После его звонка в больницу прибыли все экстренные службы. Посетителей на территорию не пропускали, даже если у них были талоны к врачу.

Звонивший угрожал взрывом перинатального центра, который находится на территории больничного городка. Здание обследуется. По предварительным данным, взрывных устройств не обнаружено, но проверка еще продолжается, больница пока не вернулась к привычному режиму работы.