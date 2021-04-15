В Архангельске открылась экспозиция памяти снайпера Розы Шаниной

В Архангельске в ратном музее-диораме открылась экспозиция, посвященная подвигу снайпера, кавалера ордена Славы Розы Шаниной. Она родилась в Поморье, в девятнадцать лет ушла на фронт и погибла незадолго до Победы - в январе 1945-го.

Как рассказал боевой археолог и писатель Алексей Сухановский, создать в музее уголок памяти девушки-снайпера сподвигла потребность в героях.

- Сегодня очень нужны герои - пусть не наших дней, но настоящие, не сиюминутные, - отмечает исследователь. - Чтобы на них можно было смотреть и соотносить с собой. Роза Шанина заслужила это не только своим воинским подвигом. Она очень правильно строила свою жизнь и до войны. Деревенская девчонка смогла выбраться из сложных семейных обстоятельств, переехала в город, получила среднее педагогическое образование, а потом поступила в институт, на престижнейшую специальность инженера-экономиста. Но случилась война, и Роза ушла на фронт.

По словам Алексея Сухановского, если гражданский путь Шаниной довольно прост и понятен, то в ее военной биографии много путаницы. Это объясняется тем, что, будучи снайпером 5-й армии 3-го Белорусского фронта, она часто перемещалась из одной дивизии в другую.

Главным источником материала для экспозиции стал дневник Розы Шаниной. Он опубликован на интернет-ресурсах и доступен всем, но его еще надо уметь читать.

- Нужно понимать, что Роза писала дневник не для потомков, а для самой себя, и ей было всего лишь двадцать лет. Она не только фиксировала события, но и пыталась разобраться в отношениях с фронтовыми подругами, порой была наивна, красовалась перед собой. По сути, это такой дневник девичьего сердца, - поясняет Алексей Сухановский.

Например, в одной из записей девушка-снайпер рассказывает, что ее покатали на самолете. Невнимательный читатель может подумать, будто в разгар войны она развлекалась с фронтовым ухажером. На самом деле связной У-2 просто доставил Розу в другую дивизию, что было гораздо быстрее, чем наземная переброска.

В новой экспозиции воссоздан образ Розы Шаниной - очень похожий на эту красивую светловолосую девушку манекен в полной экипировке с боекомплектом занял заметное место в архангельском ратном музее. Почти все экспонаты - от гильз до касок - подлинные, военного времени, из поисковых экспедиций.

- В Великую Отечественную Роза Шанина была восходящей звездой, о ней много писала фронтовая пресса. Но все закончилось с ее гибелью при большом наступлении на излете войны. О Розе практически забыли до 1965 года, когда дневник девушки-снайпера был опубликован в журнале "Юность". После этого она вернулась из небытия, - рассказывает боевой археолог.

Энтузиасты, решившие сделать Розу Шанину героиней уже нашего времени, разыскали место ее последнего боя в Калининградской области. А на малой родине снайпера готов новый памятник-мемориал Розе и еще двум уроженцам того же села - Александру Шанину и Петру Козлову, которые также стали кавалерами двух орденов Славы. Его откроют 9 мая в поселке Богдановский Устьянского района Поморья.

Роза Шанина считалась одной из самых результативных девушек-снайперов Великой Отечественной войны. За неполный год своей службы она уничтожила 59 вражеских солдат и офицеров. Писатель Илья Эренбург назвал ее одним из лучших снайперов своего времени, фронтовые успехи Шаниной отмечали американские газеты, а гитлеровская пресса называла Розу "невидимым ужасом Восточной Пруссии".