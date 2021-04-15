В Ненецком округе раньше обычного закрылся сезон зимников

В Ненецком автономном округе 15 апреля официально завершился сезон зимних дорог. Транспорту запрещено ездить по всем зимникам в тундре и лесотундре.

Как сообщили в администрации НАО, сезонные дороги закрыли для сохранения оленьих пастбищ в связи с потеплением и таянием снега. В 2021 году это произошло раньше обычного. Так, год назад движение по зимникам завершилось только 30 апреля.

Нарушителям запрета придется выплатить административный штраф. За передвижение по оленьим пастбищам на гусеничной технике и другом грузовом транспорте в отсутствие снега физические лица заплатят до 2500 рублей штрафа, должностные лица - до 50 тысяч рублей, а юрлица - до 100 тысяч рублей.

Зимники в НАО работали с 19 декабря 2020 года. Открытие некоторых важных дорог - в частности, главного снежного пути из Нарьян-Мара в Коми - этой зимой откладывалось из-за того, что в тундре выпало мало снега.