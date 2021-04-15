В новом петербургском театре "Легенда" поставили "Академию смеха"

В недавно открывшемся камерном петербургском театре "Легенда" поставили новый спектакль "Академия смеха" по пьесе современного японского драматурга и режиссера Коки Митани.

События пьесы относятся к 1940 году. Место действия - Япония. Главных героя всего два - молодой драматург, которому нужно получить разрешение на постановку комедии, и цензор.

Первая постановка "Академии смеха" состоялась в Токио пятнадцать лет назад. Спектакль прошел с большим успехом и был отмечен театральной премией. В петербургском спектакле заняты заслуженный артист России Артем Цыпин и подающий надежды актер Булат Шамсутдинов.

Справка "РГ"

"Легенда" - современный театр - с залом-трансформером, экспозиционными площадками для организации выставок, кино-лекционными помещениями. На здешней сцене можно увидеть проекты как собственного зарождающегося коллектива, так и спектакли других театральных трупп.