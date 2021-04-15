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15.04.2021 10:16
Рубрика: Власть

В Петербурге авиация и пешие расчеты провели сводную репетицию парада

Текст: Светлана Цыганкова

В Санкт-Петербурге прошла первая сводная репетиция Парада Победы. В ней участвовала боевая авиация и пешие расчеты.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в небо поднялись вертолеты Ми-8, Ми-28, Ми-26 - крупнейший в мире транспортный вертолет. В репетиции был задействован и высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. За тренировкой полетов можно понаблюдать на представленном видео.

Военнослужащие ЗВО, других силовых ведомств, юнармейцы и кадеты участвовали в пешей тренировке. Всего - более четырех тысяч человек.

Репетиции парада в Санкт-Петербурге продлятся до конца апреля.

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