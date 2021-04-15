В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому

В Петербурге вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно будет на дому. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Ожидается, что вакцинация на дому начнется уже со следующей недели. Заявки будут приниматься от маломобильных горожан.

По словам Лисовца, на дом медицинские бригады будут выходить к пожилым людям, инвалидам. Прививки не будут делать лицам до 18 лет, а также пациентам с явно выраженными аллергическими состояниями.

Сейчас в Петербурге первый этап вакцинации прошли около 471 тысячи человек, при этом 325 тысяч жителей сделали обе прививки.

Вакцинация проводится в 134 поликлиниках и медцентрах по всему городу.