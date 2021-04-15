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15.04.2021 17:46
Рубрика: Общество

В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно будет на дому. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Фото: iStock
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Ожидается, что вакцинация на дому начнется уже со следующей недели. Заявки будут приниматься от маломобильных горожан.

По словам Лисовца, на дом медицинские бригады будут выходить к пожилым людям, инвалидам. Прививки не будут делать лицам до 18 лет, а также пациентам с явно выраженными аллергическими состояниями.

Сейчас в Петербурге первый этап вакцинации прошли около 471 тысячи человек, при этом 325 тысяч жителей сделали обе прививки.

Вакцинация проводится в 134 поликлиниках и медцентрах по всему городу.

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