В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке

В Петербурге в одном из дворов на Гражданском проспекте прохожая избила 14-летнюю школьницу, которая находилась на детской площадке. Кадры с избиением девочки разлетелись по соцсетям и вызвали бурю негодования.

Мать школьницы обратилась в полицию с просьбой привлечь нападавшую к ответственности. После общения с незнакомкой девочка попала в травмпункт.

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что женщин была пьяна.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить обстоятельства случившегося и доложить ему о ситуации.