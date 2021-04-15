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15.04.2021 10:38
Рубрика: Общество

В Петербурге создали самоочищающуюся ткань, которая меняет цвет

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали технологию самоочищения текстиля. Ткань также может менять оттенок в зависимости от угла падения света.

Фото: iStock
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Как сообщают в комитете по науке и высшей школе Петербурга, весь секрет в уникальном покрытии из интерференционных пигментов, это наночастицы на основе оксидов титана, железа, олова, никеля, алюминия и ряда других металлов.

Такое покрытие, по оценкам разработчиков, может быть нанесено на любые ткани. На солнце или под дождем такая ткань будет самоочищаться.

Например, чтобы избавиться от пятна кофе или сока, ткани потребуется пробыть на солнце 50 минут, очищение от органических красителей наступает за 20 минут. А пятна от сажи или земли можно просто смыть водой за счет супергидрофильных свойств, которые ткань приобретает с новым покрытием.

В вузе считают, что самоочищающаяся ткань будет востребована для пошива одежды для экстремально низких температур или защитных костюмов. Дело в том, что вещи из таких тканей редко стирают, из-за того, что при стирке одежда теряет свои свойства. Самоочищение станет выходом из ситуации.

Примечательно, что технология совсем недорогая. Себестоимость нанесения специального покрытия на ткань составляет всего 80 рублей на квадратный метр.

Разработкой петербургских ученых уже заинтересовались турецкие производители одежды.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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