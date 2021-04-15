В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков

Центральные районы Вологодчины попадают под угрозу подтоплений. Непростая ситуация в Вологодском районе. Здесь уже эвакуировали 27 человек, в том числе пятерых детей.

Основная проблема в поселке Сосновый берег. Уровень воды увеличился более чем на 40 сантиметров за сутки, написал на своей странице в соцсети глава района Сергей Жестянников. Развернуты три пункта временного размещения, готовые принять людей в любой момент.

Поднятие воды наблюдается на реках Кубена в Харовском районе, Суда и Ворон в Кадуйском районе, а также Вологда и Тошня, на которой ее уровень приближается к критическим отметкам. Об этом в четверг заявили на совещании в ситуационном центре губернатора Вологодской области. Власти поручили взять под контроль обеспечение жителей и специалистов, задействованных на ликвидации подтоплений, связью, водой, продуктами питания и всем необходимым.

По прогнозам руководителя Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Берсеневой, рост уровней воды продолжится в ближайшие двое суток.

Что же касается Великого Устюга, то ледоход на реке Сухоне пересек границу Вологодской и Архангельской областей и продвинулся ниже города Котласа. Ситуация в муниципалитете стабильная.