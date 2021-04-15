Врач рассказала, откуда взялся миф о связи аутизма с прививками

По словам эксперта, первые публикации, которые связывали вакцинацию и аутизм, появились в конце прошлого века. Так, в журнале The Lancet было опубликовано исследование на основании наблюдения за 12 детьми после вакцинации. В статье было указано, что после прививки от кори, паротита и краснухи у детей наблюдались воспалительные изменения в кишечнике и некоторые поведенческие изменения. Через какое-то время появились другие статьи, которые напрямую связывали вакцинацию и развитие аутизма.

Однако это версия довольно быстро была опровергнута. По словам Харит, в ряде стран были проведены широкомасштабные исследования аутизма, которые должны были выяснить, есть ли связь.

- Было установлено, что аутизм - это полигенно наследуемая патология. Она возникает из-за нескольких генов, мутации в них, они могут передаваться по наследству и не обязательно, что они проявятся в каждом поколении. Кроме того, оказалось, что заболевания, перенесенные женщиной во время беременности, увеличивают вероятность появления аутизма у ребенка. В Дании в рамках широкомасштабного исследования сравнивалась частота аутизма среди привитых и непривитых детей. Выяснилось, что число случаев аутизма одинаково. На сегодня точно установлено, что никакой связи между аутизмом и вакцинацией нет, - подчеркивает Сусанна Харит.

Так откуда же взялся этот миф? Эксперт связывает это с защитной реакцией психики родителей. Дело в том, что диагноз "аутизм" ставится, как правило, после двух лет. До этого времени никаких отклонений в поведении детей нет. К моменту, когда поставлен диагноз, родители уже успевают забыть о патологических состояниях во время беременности, о том, что была перенесена гипоксия плода, например и начинают искать причину вовне. И в итоге родители начинают во всем винить прививки.

И хотя отчаяние родителей можно понять, Сусанна Харит призывает ни в коем случае не отказываться от прививок детям с аутизмом. Дело в том, что при тяжелых заболеваниях дети больше времени проводят в медицинских учреждениях и им необходимо иметь иммунитет к болезням, от которых есть вакцины, чтобы не усугубить течение основного заболевания.

Эксперт подчеркивает: родители, которые не прививают детей "на всякий пожарный", подвергают их огромному риску. В частности, из-за того, что в некоторых странах родители стали отказываться от прививок, и там снова появилась, например, корь. А вместе с корью пришло и страшное осложнение - энцефалит. Оно поражает одного из тысячи заболевших детей. Заболевание характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Также корь может закончиться летальным исходом.