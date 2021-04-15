В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости

Аварийно-спасательные службы работают на ликвидации разлива неизвестной маслянистой жидкости в акватории бухты Радуга в Выборгском заливе Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Разлив представляет собой пятна на водной поверхности, диаметр каждого пятна составляет до 5 метров. Суммарная площадь - около 700 квадратных метров.

Чтобы предотвратить распространение загрязнения, пятна маслянистой жидкости обнесены боновыми заграждениями. Представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора определят состав жидкости по взятым пробам.

Источник попадания жидкости в акваторию устанавливается.