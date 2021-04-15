Анапского экс-судью с сыном и кузеном осудили за попытку мошенничества

Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края, его сына и двоюродного брата.

Как сообщает прокуратура Ростовской области, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в попытке мошенничества.

В суде установлено, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года, аферисты, находясь в городе Анапе Краснодарского края, планировали похитить 50 миллионов рублей и получить право на земельный участок. Этот участок принадлежал одной из сторон по административному делу, разбиравшемуся в суде. Преступники запросили его вместе с деньгами для взятки судьям Краснодарского краевого суда, чтобы было вынесено "нужное" решение.

Однако довести до конца свой замысел они не смогли. При получении части требуемой суммы злоумышленники были задержаны правоохранителями.

Суд приговорил бывшего судью к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с со штрафом в размере 800 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на 3 года, его сына к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а двоюродного брата - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.