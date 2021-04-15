И.о. главы Росгвардии в Астрахани обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следственное управление СК России по Астраханской области предъявило обвинение и.о. начальника регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, аналогичное обвинение предъявлено начальнику отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Астраханской области.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи выяснили, что в декабре прошлого года обвиняемый, являясь заместителем начальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии РФ и одновременно членом аттестационной комиссии, потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки. Список подарков кандидатам был представлен. За это они могли беспрепятственно пройти комиссию. Посредником был начальник отдела вневедомственной охраны.

Этот факт выявлен сотрудниками УФСБ России по региону.

Правоохранители провели обыски по месту службы обвиняемых. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос об избрании меры пресечения и.о. начальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии в виде заключения под стражу.