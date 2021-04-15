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15.04.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

И.о. главы Росгвардии в Астрахани обвинили в злоупотреблении полномочиями

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Следственное управление СК России по Астраханской области предъявило обвинение и.о. начальника регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экс-главе комитета в Волгоградской области назначили домашний арест

Кроме того, аналогичное обвинение предъявлено начальнику отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Астраханской области.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи выяснили, что в декабре прошлого года обвиняемый, являясь заместителем начальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии РФ и одновременно членом аттестационной комиссии, потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки. Список подарков кандидатам был представлен. За это они могли беспрепятственно пройти комиссию. Посредником был начальник отдела вневедомственной охраны.

Этот факт выявлен сотрудниками УФСБ России по региону.

Правоохранители провели обыски по месту службы обвиняемых. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос об избрании меры пресечения и.о. начальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

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