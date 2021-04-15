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15.04.2021 21:15
Рубрика: Экономика

Спрос на полуостров

Крыму предрекли успешный курортный сезон
Текст: Юлия Суконкина ("Российская газета", Алушта)
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Санатории Крыма в 2021 году откажутся повышать цены для туристов, либо повышение будет несущественным. Об этом на Всероссийском туристическом форуме "Открытый Крым", который в четверг начал работу в Алуште, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Да, в санаториях повышения цен или нет, или оно очень небольшое, - отметил он. - В сегменте малых отелей - уровня двух звезд - повышение тоже незначительное. А вот в отелях "три звезды" - есть. И в люксовом сегменте оно чуть более заметно. В то же время многие топовые отели начинают сезон даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019-2020 годами. Но спрос высок, и понятно, что цены начинают подниматься.

Фото: GettyImages
Сколько стоит отдых на российских курортах и где сэкономить на кешбэках

Участвующие в форуме эксперты туротрасли и отельеры с ходу отметили большой спрос на отдых на полуострове. По данным министерства курортов и туризма РК, турпоток в Крым превышает показатели "доковидного" 2019 года более чем на 20 процентов.

Два года назад республика уже побила туррекорд за весь постсоветский период - регион посетили более 7,4 миллиона туристов. А теперь есть вероятность достичь планки в восемь миллионов. Правда, еще до приостановки авиаперелетов в Турцию многие отели и санатории повысили цены - некоторые из них более чем в два раза. Например, если год назад номер с видом на бухту в Балаклаве в одном из популярных отелей стоил в начале мая 3400 рублей в сутки, то на предстоящие майские праздники - 7800. Но и по этой цене свободных предложений уже почти не осталось. В целом же, по данным отельеров, отдых на полуострове подорожал на 10-30 процентов. И больше всего - в дорогом люксовом сегменте.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько рассказал, что ждут от отдыха на российских курортах молодые и активные путешественники. "Ленивый пляжный отдых их уже не интересует - у них повышенные требования к сервису, и они хотят сочетать отдых с лечением, спортом, хобби", - заметил он.

Участвующие в форуме эксперты туротрасли и отельеры отметили большой спрос на отдых в Крыму

Уже сегодня , по мнению участников форума, надо создавать условия, чтобы люди хотели сюда вернуться. Для этого необходимо Крыму расширять номерной фонд, улучшать сервис, увеличивать число квалифицированного персонала. И главное - пока наша туриндустрия не научится гостеприимству, заграница будет забирать российских туристов.

Между тем

Крымский курорт Алушта и близлежащие поселки, относящиеся к этому административному центру, со следующей недели введут более жесткий график подачи воды. Как сообщила глава администрации города Галина Огнева, режим экономии позволит летом подавать воду санаториям и пансионатам Алушты.

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