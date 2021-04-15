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15.04.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

На Кубани члена ОПГ будут судить за серийные хищения техники

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани отправят под суд члена организованной преступной группы, которая занималась хищениями дорогостоящей иностранной техники на территории шести регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего гражданина Украины. Он обвиняется в совершении 14 преступлений по статье "хищение в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

"Этот гражданин, в 2019 году, находясь на территории Санкт-Петербурга, не имея легального источника дохода, решил вступить в организованную преступную группу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. - Ее члены на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Тверской областей похищали дорогостоящую технику - иностранные экскаваторы-погрузчики".

В ведомстве добавили, что в отношении других участников ОПГ также возбуждено уголовное дело и они находятся в розыске. Известно, что члены группы использовали средства конспирации и специальное оборудование, чтобы похищать технику.

В прокуратуре рассказали, что на территории названных краев и областей члены группы подыскивали подходящую технику, принадлежащую, как правило, строительным компаниям. После этого из Санкт-Петербурга в нужное место направлялся сидельный тягач с полуприцепом. При этом, один из членов группы, подобрав подходящий момент для угона экскаватора, специальным прибором подавлял радиочастоты вокруг, а также обнаруживал навигационную систему экскаватора, которую обесточивал, после чего избавлялся от нее. Затем экскаватор загоняли в полуприцеп тягача и отвозили на одну из специальных стоянок в Московской или Липецкой областях. Там другие члены группировки продавали эту технику. Общий ущерб от действий ОПГ, по данным правоохранителей, составил более 58 миллионов рублей.

Сейчас обвиняемый 51-летний гражданин Украины заключен в СИЗО на время расследования и суда. А само уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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