На Кубани члена ОПГ будут судить за серийные хищения техники

На Кубани отправят под суд члена организованной преступной группы, которая занималась хищениями дорогостоящей иностранной техники на территории шести регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего гражданина Украины. Он обвиняется в совершении 14 преступлений по статье "хищение в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

"Этот гражданин, в 2019 году, находясь на территории Санкт-Петербурга, не имея легального источника дохода, решил вступить в организованную преступную группу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. - Ее члены на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Тверской областей похищали дорогостоящую технику - иностранные экскаваторы-погрузчики".

В ведомстве добавили, что в отношении других участников ОПГ также возбуждено уголовное дело и они находятся в розыске. Известно, что члены группы использовали средства конспирации и специальное оборудование, чтобы похищать технику.

В прокуратуре рассказали, что на территории названных краев и областей члены группы подыскивали подходящую технику, принадлежащую, как правило, строительным компаниям. После этого из Санкт-Петербурга в нужное место направлялся сидельный тягач с полуприцепом. При этом, один из членов группы, подобрав подходящий момент для угона экскаватора, специальным прибором подавлял радиочастоты вокруг, а также обнаруживал навигационную систему экскаватора, которую обесточивал, после чего избавлялся от нее. Затем экскаватор загоняли в полуприцеп тягача и отвозили на одну из специальных стоянок в Московской или Липецкой областях. Там другие члены группировки продавали эту технику. Общий ущерб от действий ОПГ, по данным правоохранителей, составил более 58 миллионов рублей.

Сейчас обвиняемый 51-летний гражданин Украины заключен в СИЗО на время расследования и суда. А само уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения.