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15.04.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

На Кубани завели дело после гибели постояльца дома престарелых

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники Славянского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего владельца пансионата для пожилых людей в станице Марьянской. Он подозревается в оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшей смерть постояльца (пункт "в" статьи 238 УК РФ), сообщили в ведомстве.

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По информации правоохранителей, в мае 2020 года в пансионате стал проживать 80-летний мужчина, который, как позже выяснилось, нуждался в помощи психиатров. Директор знал о состоянии пенсионера, но не стал направлять его в специализированную больницу для круглосуточного наблюдения. Кроме того, он не предпринял никаких мер, исключающих возможность подопечным причинить себе вред, в частности не установил решетки на окнах. В итоге мужчина упал со второго этажа, получив серьезные травмы, от которых впоследствии скончался.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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