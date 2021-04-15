Октябрина Девлетова: На Кубани создана уникальная технология переработки отходов

В Краснодаре прошло тестовое показательное сжигание опасных медицинских отходов, появившихся после работы пандемии вируса COVID-19. Мероприятие состоялось в рамках встречи руководства компании "Эко-Спектрум" с представителями Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ), студентами вуза, а также Фондом развития Краснодарского края и Межрегиональным общественным фондом инновационной экономики.

Когда в самый разгар пандемии коронавируса в московском ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) была построена больница для лечения заболевших COVID-19, компания "Эко-Спектрум" разработала и поставила в медучреждение инсинератор для термической утилизации зараженных отходов.

Сложность их обработки была в том, что требовалось не только сжечь медотходы, но и добиться на выходе абсолютной безопасности даже на уровне атмосферных газов. Сделать это возможно, только досконально зная, как будет развиваться процесс горения, разложив его в лаборатории на химические элементы и проанализировав результат. Все это позволяет подобрать нужную температуру горения и установить соответствующие системы газоочистки, чем и занимается "Эко-Спектрум". В компании не жалеют денег на научные исследования. На предприятии работают опытные химики, физики, конструкторы, инженеры, специалисты по программному обеспечению, а все расчеты производятся в специализированных программах. Все это позволяет производить современные установки, отвечающие самым жестким экологическим требованиям.

В итоге созданный инсинератор блестяще справился в ТиНАО со своими задачами. А сотрудничеством с компанией заинтересовались медицинские вузы.

- "Эко-Спектрум" использует самые перспективные подходы к переработке медицинских отходов, - сказал во время встречи генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. - Во время пандемии коронавируса мы все столкнулись с ее последствиями. В том числе это огромное количество медицинских отходов - шприцев, зараженных масок и одноразовых халатов, остатков медпрепаратов и многого другого. Важно не просто все это утилизировать, а добиться отсутствия негативного влияния на экологию и людей. Студентам КубГМУ, будущим врачам требуется понимать, как это делать правильно. Приятно, что сейчас мы можем позиционировать Краснодарский край как промышленно развитый регион, в котором используются технологии мирового уровня.

Ведущий эколог компании "Эко-Спектрум" Елизавета Кузьминова рассказала студентам КубГМУ, что зараженные медицинские отходы подразделяются на несколько категорий по степени опасности - "А", "Б", "В", "Г" и "Д". Последние являются радиоактивными и, соответственно, самыми опасными. Инсинераторы, которые производит "Эко-Спектрум", успешно справляются со всеми видами отходов (даже с теми, которые содержат ртуть), кроме категории "Д".

- Но наша задача - это максимальная экологичность, - говорит генеральный директор компании "Эко-Спектрум" Октябрина Девлетова. - Поэтому перед термической обработкой каждого отхода проводятся научные исследования и расчеты - насколько хорошо эти отходы будут гореть без топлива и какой на выходе получится газ. Например, при работе с медицинскими отходами, мы знаем, что нужна в том числе мокрая газоочистка - чтобы убрать так называемые "кислые" газы и не допустить их попадания в атмосферу. Мы не просто занимаемся сжиганием отходов, а в первую очередь решаем экологическую проблему: всесторонне изучаем, откуда образуются эти отходы и что произойдет после их термической обработки. Наша задача не только утилизировать, но и получить на выходе инертный газ и золу с нулевой опасностью, то есть абсолютно безвредную. Из нее, кстати, наши партнеры уже научились производить облицовочную тротуарную плитку, а также антивандальные лавочки и урны.

В компании "Эко-Спектрум" также добились выдающихся результатов по рекуперации тепла: инсинераторы не только сжигают отходы, но и обогревают помещения площадью до 2 000 квадратных метров и более. И такие установки поставлены уже в несколько десятков регионов страны и за рубеж.

После теоретической части и разъяснения того, как происходит процесс сжигания отходов, преподавателям и студентам медицинского университета продемонстрировали, как происходит утилизация на практике. Для этого на демонстрационной площадке были сымитированы медицинские отходы, которые по своему составу полностью соответствовали реальным медотходам и содержали в себе текстиль, пластик и другие компоненты. Показательное сжигание провели на инсинераторе HURIKAN 150, отправив в его топку несколько мешков и продемонстрировав работу самой установки.

После этого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КубГМУ и компанией "Эко-Спектрум".

Пресс-релиз предоставлен компанией "Эко-Спектрум"