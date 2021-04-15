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15.04.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

На Дону по делу главы Аксайского района арестовали еще двоих фигурантов

Текст: Лариса Ионова

Ленинский районный суд вынес решение об аресте еще двух фигурантов, которые проходят по делу главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Они арестованы на два месяца.

На Дону арестовали главу Аксайского района

Напомним, ранее, 13 апреля, суд арестовал аксайского главу также на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества с местными предпринимателями, а также мошенничестве и злоупотреблении полномочиями соответственно по статьям 210 Уголовного кодекса РФ, 159-й и 285-й.

По версии следствия, группа незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе совокупной площадью около 19 гектаров. Кадастровая стоимость участков в считающемся элитным районе составляет не менее 426 миллионов рублей. Организовав незаконную, по мнению правоохранительных органов, предпринимательскую деятельность, получили доход 219 миллионов рублей.

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