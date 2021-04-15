В Адыгее ежемесячную выплату на первого ребенка начали получать еще 252 семьи

В республике в рамках нацпроекта "Демография" реализуется комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми.

Она дифференцируется в зависимости от очередности появления ребенка, что способствует повышению уровня рождаемости. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Адыгеи.

На первых детей, рожденных с 2018 года, в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" родителям предоставляется ежемесячная выплата. В 2020 году круг ее получателей был расширен - право на нее получили семьи с более высоким доходом, а срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет.

"Человек имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения. Но надо помнить, что она осуществляется со дня рождения ребенка только в том случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях - со дня обращения за ее назначением, - рассказала начальник отдела по делам детей, женщин и семьи минтруда и соцразвития Адыгеи Саида Стрикачева.

По ее словам, сейчас количество получателей ежемесячной выплаты с начала реализации проекта составило 3 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года.