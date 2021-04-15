В Адыгее предприниматели могут получить льготные микрозаймы

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" в Адыгее субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться адресной финансовой поддержкой.

В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям. Об этом сообщил начальник общего отдела минэкономразвития и торговли региона Олег Нещеретов.

"Комиссия по предоставлению микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства Адыгеи рассмотрела и одобрила пять заявок. Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному - из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов, - уточнил Нещеретов.

По словам начальника кредитного отдела Фонда поддержки предпринимательства РА Елены Драгуновой, все микрозаймы являются льготными.

"В зависимости от категории заемщиков, которым они предоставляются, принимается дифференцированный подход к определению процентной ставки", - отметила Драгунова.