В Адыгее предприниматели могут получить льготные микрозаймы

В частности, Фонд поддержки предпринимательства РА выдал микрозаймы на общую сумму 12,75 миллиона рублей пяти предпринимателям. Об этом сообщил начальник общего отдела минэкономразвития и торговли региона Олег Нещеретов.
"Комиссия по предоставлению микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства Адыгеи рассмотрела и одобрила пять заявок. Обладателями займов стали два предпринимателя из Гиагинского, по одному - из Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов, - уточнил Нещеретов.
По словам начальника кредитного отдела Фонда поддержки предпринимательства РА Елены Драгуновой, все микрозаймы являются льготными.
"В зависимости от категории заемщиков, которым они предоставляются, принимается дифференцированный подход к определению процентной ставки", - отметила Драгунова.