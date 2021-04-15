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15.04.2021 18:56

В Астраханской области ввели новый газопровод на 1,6 тысяч домов

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Новый межпоселковый магистральный газопровод воплотил голубую мечту жителей Харабалинского района. Он обеспечил возможность газификации 1 626 домовладений.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Газопровод построили в рамках программы газификации, подписанной правительством Астраханской области и компанией "Газпром". В торжественной церемонии зажжения символического факела, которая состоялась в селе Вольное, приняли участие губернатор Игорь Бабушкин, полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, депутат Госдумы РФ Леонид Огуль и председатель областной думы Игорь Мартынов.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Запуском газопровода мы начинаем масштабную газификацию Харабалинского района. В домах сельчан теперь станет теплее и уютнее. И эту работу мы продолжаем: следующий этап - Ахтубинский район, - заявил губернатор Игорь Бабушкин.

Как отметил полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в ближайшие пять лет в Астраханской области планируется газифицировать более 12 тысяч квартир и домовладений, в которых проживают около 50 тысяч жителей области.

- Многие вопросы будут решаться быстрее и проще. Ощутимой станет разница в стоимости оплаты коммунальных услуг. Уверен, что газификация не только улучшит жизнь людей, но и создаст условия для деловой активности, развития социальных объектов, - сказал Владимир Устинов.

После церемонии почетные гости посетили жительницу Вольного Ирину Новохацкую. Женщина рассказала, что раньше дом отапливали дровами и углём.

- Даже не верится, что тепло в доме теперь будет лишь по щелчку кнопки. Для всего села приход газа - событие долгожданное, радостное, - поделилась Ирина.

По словам гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, в 2025 году компания планирует полностью завершить газификацию области, для этого в регион будет направлено 18,6 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, на следующей неделе пуск газа состоится в поселке Сероглазово, в мае - в селе Тамбовка и поселке Ашулук. В 2022 году запланировано подключение домов в селе Селитренное и городе Харабали.

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