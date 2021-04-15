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15.04.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

В Крыму назвали причину смерти при пожаре мужчины с двумя внуками

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Смертельно отравившийся угарным газом вместе с двумя внуками 50-летний дедушка в момент фатального пожара в селе Геройском Сакского района был пьян и потому допустил игру детей со спичками. К такому выводу, как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, пришли эксперты. Расследование дела завершено и вскоре будет передано в суд.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Бахчисарае в сгоревшем доме погиб девятимесячный ребенок

Уголовное дело возбудили в отношении родителей погибших в огне детей. Им инкриминировано ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Собрав достаточную доказательственную базу, сотрудники СК завершили расследование дела и передали его материалы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Следователи установили, что 2 октября 2020 года родители детей двух и четырех лет ушли к знакомым, с которыми употребляли алкоголь. Входную дверь дома отец мальчиков закрыл снаружи самодельной ручкой, забрав ту с собой. При этом створки окон в доме оставались заблокированными. Судебная пожаро-техническая экспертиза установила, что трагедию спровоцировало возгорание вещей в шкафу, внутри которого следователи нашли сожженные спички. С ними играли малолетние дети.

Кроме того, сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела, возбужденного из-за халатного бездействия сотрудников местных органов системы профилактики, что повлекло существенное нарушение прав малолетних детей

Тем временем прокуратура РК утвердила обвинительное заключение по делу и в ближайшее время направит его в Сакский районный суд.

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