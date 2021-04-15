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15.04.2021 15:42

Волгоградский рассадный комплекс будет давать 300 млн корней в год

Текст: Роман Мерзляков
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области с привлечением господдержки реализовали инвестиционный проект по созданию первого в России профессионального рассадного комплекса овощных культур. Работа нового объекта позволит укрепить позиции региона в сельском хозяйстве.
Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области
Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области

Здесь есть центр инноваций и консультирования овощеводов, блок прививки растений, автоматизированные системы высева и заделки семян на одинаковую глубину, камеры проращивания, "умные" теплицы и роботизированная сервисная зона.

- Несмотря на все трудности, мы реализовали этот проект, и он уже зарекомендовал себя с лучшей стороны у овощеводов. Сегодня здесь делают заказы фермеры не только Волгоградской области, но и из-за рубежа. Нужно понимать, что в России аналогов у этого комплекса нет, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградские проекты благоустройства вошли в федеральный реестр

Как сообщает пресс-служба администрации региона, для отслеживания качества продукции на предприятии организована собственная лаборатория, а специалисты регулярно повышают свою квалификацию, в том числе за рубежом. Автоматизированные системы позволяют сократить потери при работе с культурами и, например, повысить приживаемость растений после прививки. Лазерный нож способен сделать идеальные срезы. Камеры проращивания создают оптимальные климатические условия для всхода.

Рассадный комплекс работает на площади 79,5 га: 71,1 га - открытый грунт, 5,8 га - теплицы, еще 2 га занимает питомник декоративных растений. Уже в 2021 году утвержденные ранее планы модернизации предприятия будут полностью реализованы.

- Такие проекты нельзя реализовать без государственного участия. Сделаны серьезные шаги, и стоит задача в 2022 году выйти на проектную мощность - производство порядка 300 миллионов корней рассады в год, - сказал Андрей Бочаров.

Инвестиции уже составили около 600 миллионов рублей. Еще намечено совершенствование технологий досветки, проведение к комплексу дополнительной линии электропередачи, а также строительство дороги.

- Мы на себе ощущаем, насколько благоприятным стал инвестиционный климат в регионе. Наш проект родился, когда мы проанализировали все это и поняли, что можно смело начинать. И ни на секунду не пожалели - встречали поддержку руководства области, руководства комитета сельского хозяйства, получили помощь областных организаций поддержки бизнеса, - прокомментировала руководитель предприятия Ирина Мурашова.

С 2014 года валовый объем производства сельхозпродукции в Волгоградской области вырос на 66 процентов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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