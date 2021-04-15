В Арбитражном суде Курганской области рассматривается около десятка исковых заявлений о взаимных претензиях перевозчиков и властей. Транспортники заявляют, что от исхода дел зависит, сохранится ли вообще общественный транспорт в Зауралье.

Вирус подкосил

- Автотранспортные предприятия, автовокзалы и автостанции, обслуживающие население Курганской области на городских, межмуниципальных, межрегиональных и международных маршрутах, находятся в предбанкротном состоянии, - утверждает председатель Координационного совета объединений работодателей и профсоюзов автотранспорта УрФО Николай Косюк. - Перевозчики, доведенные до отчаяния, подали в суд на правительство области. В течение двух дней контрольно-надзорные органы арестовали счета предприятий. Сотни их сотрудников остались без работы. Местных предпринимателей пугают разгоном и заменой их иногородними перевозчиками.

Письма о бедственном положении отрасли отправлены в Российский автотранспортный союз, Государственную и областную Думы, Генпрокуратуру. По мнению перевозчиков, главный удар, от которого компании до сих пор не оправились, нанесла пандемия: после введения ограничений в апреле-мае 2020 года доходы на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах упали на 17 процентов, в июне - на 36. По итогам года они оказались почти на четверть ниже, чем в 2019-м. От полной остановки автобусов спасла федеральная господдержка и налоговые послабления. В результате удалось сохранить коллективы, выплатить зарплату. Но с приходом второй волны коронавируса в ноябре 2020-го экономика транспортных предприятий окончательно рухнула. Шесть автобусных маршрутов в районы области и в Казахстан закрыли.

По подсчетам транспортников, общие потери пассажирских автопредприятий Зауралья за апрель-ноябрь 2020 года составили 480 миллионов рублей. Убыточны все. Резервы частников полностью исчерпаны. Идет ликвидация предприятий, уменьшается количество автостанций. В январе-марте 2021-го транспортники заработали на 40 процентов меньше, чем годом ранее. Ситуацией тут же воспользовались таксисты-нелегалы: незаконный бизнес расцвел как никогда.

Точка возврата

В то же время, как утверждают общественники, областные власти не желают встречаться и конструктивно обсуждать проблемы отрасли. Конфликт назрел: пассажирское автотранспортное предприятие № 1 (ПАТП) пытается через суд взыскать с регионального правительства и финуправления более 4,5 миллиона рублей убытков в виде упущенной выгоды, которые компания понесла из-за вынужденного простоя.

В 2020 году в ходе проверки налоговики выявили у некоторых транспортных компаний схемы дробления бизнеса с целью ухода от налогов

По Указу президента РФ от 11 мая 2020 года № 316 главам субъектов РФ на время пандемии предписывалось в случае необходимости обеспечить особый порядок передвижения лиц и транспорта на вверенной им территории. Это указание не касалось межрегиональных перевозок, однако областной оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции пошел дальше и приостановил их со 2 апреля 2020 года (даже транзитные). Его решением руководствовались сотрудники ГИБДД во время пропуска транспорта на территорию Зауралья. 11 июня ПАТП решило частично возобновить сообщение между регионами. Автобус, следовавший из Кургана в Челябинск, успел выполнить рейс, но на обратном пути у села Каясан его остановили инспекторы. Водитель вынужден был вернуться в соседний мегаполис. История повторилась и с рейсом Курган-Тюмень.

Эти и другие факты Координационный совет указал в обращении в прокуратуру. В ответе надзорного ведомства сообщается, что въезд рейсовых автобусов в Курган был ограничен необоснованно. Губернатору и начальнику регионального управления МВД внесены представления. Но, кто компенсирует ПАТП финансовые потери, непонятно: юристы правительства доказывают, что убытки перевозчика никак не связаны с решениями оперштаба или органов власти. Точку в споре должен поставить суд.

Тариф с добавкой

У компаний, работающих на территории Кургана, другая проблема. Как рассказали "РГ" их руководители, в 2016 году произошли изменения в законодательстве, согласно которым все крупные перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, должны уплачивать НДС. Спустя четыре года УФНС намерена доначислить налог за предыдущие периоды. Как рассказал руководитель одного из предприятий, сумма может составить около 90 миллионов рублей.

- Мы, конечно, сами виноваты, что не прочитали внимательно поправки, - признает председатель Союза транспортных организаций области Алексей Кирпищиков, - однако заплатить сразу такую сумму компаниям, которые едва сводят концы с концами, просто нереально.

Перевозчики надеются через суд признать часть маршрутов регулируемыми: мол, возим льготников и вообще на самом деле власти все же регулируют тариф. Так, одна из компаний в декабре хотела поднять плату за проезд до 31 рубля (сейчас в большинстве автобусов билет стоит 26, а на нескольких маршрутах - 28 рублей). Курганцы сразу зашумели: дорого! В ситуацию вмешалась мэрия, перевозчик отступил. Однако проблема осталась: если не удастся перейти на регулируемый тариф, придется закладывать в цену НДС и поднимать ее на 20 процентов.

Региональное управление ФНС в официальном ответе на запрос "РГ" ответило четко: организации, осуществляющие пассажирские перевозки в Кургане, используют нерегулируемые тарифы, следовательно, от уплаты НДС не освобождаются. Более того, в 2020 году в ходе проверки налоговики выявили у некоторых транспортных компаний схемы дробления бизнеса с целью ухода от налогов. Пока с нарушителями провели беседу: им предложено пересмотреть схему финансово-хозяйственной деятельности и представить уточненные налоговые декларации. В противном случае неизбежны новые проверки, результатом которых могут стать не только доначисления налогов, но и штрафы.

К слову, в суде сейчас находится четыре иска администрации Кургана к юрлицам и ИП о прекращении ими перевозок по ряду маршрутов из-за частых нарушений ПДД и жалоб пассажиров. Так что вряд ли стоит однозначно представлять предпринимателей в роли невинно страдающей стороны. Тем не менее, пока отрасль лихорадит, пассажирам от этого не легче. По их оценке, объявленная городскими властями транспортная реформа пока сводится лишь к сокращению маршрутов. Сейчас муниципальную сеть обслуживают 24 перевозчика - 15 юрлиц и 9 ИП, но, как сообщили активисты, три транспортные компании выставили свои активы на продажу.

Ходят слухи, что местные власти собираются привлечь для транспортного обслуживания населения федерального оператора. Местные предприниматели на это лишь улыбаются: такое уже было - иногородние продержались лишь два года.

Между тем

В администрации Кургана "РГ" сообщили, что вопрос перехода на регулируемый тариф рассматривается. Решение будет принято после получения предварительных расчетов и анализа финансовых возможностей бюджета.