Останки пятого погибшего ребенка нашли на месте пожара в доме на Урале

Фрагменты тела пятого погибшего ребенка найдены на пепелище в деревне Бызово, где минувшей ночью дотла сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья.

"Обнаружены останки погибшего ребенка 2021 года рождения", - подтвердил "РГ" пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, в 01.45 по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о возгорании, к моменту прибытия огнеборцев пламя уже полностью охватило старое строение, рухнула кровля.

Успели спастись двое взрослых (в том числе мать семейства) и дети - мальчик 2017 года рождения, и девочка 2021-го (сестра-близнец найденного под завалами малыша). С ожогами они доставлены в больницы. Агентству ТАСС в пресс-службе регионального минздрава сообщили, что сейчас работает на месте бригада территориального центра медицины катастроф, решается вопрос о транспортировке пострадавших в Екатеринбург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"В семье было семеро детей. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них сейчас отбывает наказание. Матери в воспитании детей помогал его брат", - рассказал Горелых, уточнив, что семья недавно была снята с учета.

Местные власти в связи с трагедией объявили сегодня траур на территории Горноуральского городского округа. Будут приспущены флаги и отменены все праздничные и культурно-массовые мероприятия.