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15.04.2021 14:30
Рубрика: Власть

Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Серове Свердловской области обновили кодекс этики для муниципальных служащих. Документ содержит три раздела, в которых прописаны правила поведения, общие принципы профессиональной этики и рекомендации к внешнему виду.

Фото: iStock
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Например, служащим следует воздерживаться от публичных высказываний о деятельности администрации города, не обсуждать в коллективе личные и профессиональные качества коллег, не обозначать стоимость услуг и товаров в иностранной валюте. Чиновник, согласно документу, должен быть образцом безупречной репутации. Занимая должность в администрации, женщина должна иметь чистые волосы не ниже плеч (а если они все-таки длиннее, убирать их в прическу), носить украшения только из одного металла - золота или серебра, одеваться в консервативно-классическом стиле. Мужчина также должен появляться на работе только с чистой головой, в деловом костюме, обязательно с галстуком, а из аксессуаров надевать только необходимые - часы и обручальное кольцо.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе администрации города, содержание кодекса разработано в соответствии с типовым кодексом этики и с учетом специфики деятельности городской власти.

К своему ответу в мэрии приложили указ губернатора области об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. В документе содержатся те же три раздела, что и в городском кодексе, однако нет требования к чистоте волос, цвету металла в украшениях, а требования к внешнему виду в целом лаконичнее: перечислены составляющие делового костюма для мужчин и женщин, с уточнением для дам - макияж и аксессуары должны быть элегантными и умеренными.

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