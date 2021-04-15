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15.04.2021 08:57

Занять на дело

Микрофинансовый рынок поменял ориентиры
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 81(8432)
Пандемия изменила структуру рынка микрофинансирования: МФО начали уделять больше внимания кредитованию малого бизнеса, тогда как объем некогда популярных PDL (от Pay Day Loans) - займов до зарплаты - снизился почти на треть.

Всего микрофинансовые организации (МФО) Большого Урала в 2020 году выдали заемщикам почти 13 миллиардов рублей. Суммарно это практически столько же, сколько и в 2019-м, но регионально структура сильно изменилась. К примеру, в Курганской области показатель микрокредитования вырос на 70 процентов, в Свердловской - на 20, в Башкортостане, напротив, снизился на 23.

Фото: iStock
На Урале малый бизнес занял в МФО 6 миллиардов рублей

Из 13-ти ссуженных миллиардов шесть досталось малому и среднему бизнесу, что на 10 процентов больше, чем в 2019-м. В частности, на Среднем Урале МФО выдали предпринимателям 1,4 миллиарда рублей. Средняя сумма на одного заемщика уменьшилась на треть - до 1,2 миллиона, зато количество договоров увеличилось на 60 процентов. Максимальный всплеск интереса прослеживался во втором квартале 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничительные меры. К концу года бизнес-займы заняли две трети совокупного портфеля МФО Свердловской области. Это существенно больше, чем в среднем по стране, где на представителей МСП приходится четверть портфеля.

- Таким образом предприятия стремились компенсировать снижение выручки и кассовые разрывы. Кроме того, активно действовали МФО, учредители которых - госструктуры (фонды поддержки предпринимательства. - Прим. ред.). Они получили средства, оперативно разработали специальные программы, и бизнес ими воспользовался, - комментирует статистику заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй. - Сыграла свою роль и реструктуризация выданных ранее субъектам МСП кредитов.

Эльман Мехтиев, председатель совета СРО "Микрофинансирование и развитие", тоже отмечает резкий рост объемов кредитования МСП - почти на четверть.

Доля просрочки в УрФО за год снизилась на три пункта и составила 13 процентов. Это значительно ниже, чем в среднем по России (29)

- Такой результат получен впервые и только за счет программ господдержки, благодаря которым средняя ставка кредитования была четыре процента. Как только льготное финансирование остановится, некоммерческие МФО откатятся назад. Одна из задач СРО - найти формы взаимодействия между государственными и частными МФО, чтобы не стоял вопрос конкуренции. Мы должны работать на общую цель - развитие бизнеса, - подчеркивает он.

Фото: iStock
В каких регионах РФ больше всего жителей занимаются малым бизнесом

А вот физлицам теперь выдают микрозаймы гораздо осторожнее: объем кредитования в регионах Большого Урала снизился в целом на 15 процентов - до 7 миллиардов рублей. Это минимальный уровень за последние пять лет. Сегмент займов до зарплаты "усох" еще сильнее - на 30 процентов. Такая тенденция отмечается везде, за исключением Курганской и Свердловской областей (плюс 50 и 5 процентов соответственно). Самое большое падение произошло в Башкирии (минус 55 ) и Тюменской области (минус 44).

Эксперты отмечают, что структура выдачи займов меняется в сторону долгосрочных продуктов для более надежных клиентов, поскольку МФО ужесточают скоринг-модели. Причина - необходимость рассчитывать с 1октября 2019 года показатель долговой нагрузки (ПДН - отношение платежей по всем кредитам человека к его ежемесячным доходам) как при выдаче новых займов, так и при реструктуризации старых. Если ПДН клиента выше 50 процентов, организация должна сформировать дополнительные резервы. Кроме того, введенные ограничения по максимальным ставкам займов до зарплаты снизили прибыль у тех, кто специализировался на PDL-кредитовании, и заставили задуматься о смене вектора.

- Мы заметили в пандемию приток клиентов с нормальной кредитной историей. Стандартная реакция банков на кризис - ужесточить скоринг. Результат - молодые и быстрые потребители начали обращаться в МФО, а узнав о преимуществах микрокредитования, многие предпочли пользоваться им и дальше, - говорит Эльман Мехтиев. - "Средний чек" в МФО за год вырос на 20 процентов, причем не из-за "вертолетных денег" (раздаваемых в кризис государством. - Прим. ред.), а из-за того, что поменялась модель потребительского поведения. Хотя реальные доходы населения упали, в пандемию сократились и расходы. Люди начали высвободившиеся средства направлять на погашение долгов. Думаю, в 2021 году тренд роста числа качественных клиентов сохранится, хотя такого скачка, как в прошлом году, мы уже не ждем.

Фото: РИА Новости
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Качество микрокредитного портфеля в целом на территории Большого Урала остается на приемлемом уровне: доля просрочки за год снизилась на три пункта и составила 13 процентов. Это значительно ниже, чем в среднем по России (29). Наиболее существенно сократилась задолженность в Челябинской области и Зауралье (на 10 и 8 процентов соответственно).

И дело, пожалуй, не только в восстановлении платежной дисциплины заемщиков, но и в очищении рынка МФО. Дело в том, что с 1 июля 2020 года вступили в силу требования к размеру капитала таких компаний. Кто не смог их выполнить, был вынужден уйти из бизнеса. За год количество МФО на территории Большого Урала сократилось на 40 единиц. Большая часть ушла, что называется, цивилизованно, присоединившись к крупным компаниям или подав заявление на исключение из реестра. Только 14 исключил Центробанк за нарушения.

- МФО становятся все более предсказуемыми, организованными, их бизнес-модели основаны на рыночных условиях, что оправдывает гибкость условий выдачи займов. Мы рассматриваем МФО как серьезную составляющую финансового рынка. Не как конкурента банкам, а как дополнение, альтернативного кредитора, - резюмирует Светлана Фурдуй.

Косвенно это подтверждает статистика потребительских жалоб на МФО: еще несколько лет назад их доля составляла почти 25 процентов от общего количества, а в прошлом году - всего восемь. Причем большая часть претензий касалась не самих МФО, а коллекторов, которым продали долг. Только в четырех процентах обращений речь шла об отказах в реструктуризации в связи с пандемией. Это говорит о том, что МФО в целом соблюдали требования законодательства.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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