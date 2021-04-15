Арбитражный апелляционный суд в Челябинске удовлетворил жалобу Биянковского щебеночного завода (Миньяр) на решение межрайонной инспекции ФНС по Челябинской области о доначислении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сумме 77 миллионов рублей. Решение налоговой службы отменено.

Событие это воспринято на Южном Урале как судьбоносное для горнодобывающей отрасли. Эксперты отмечают: проблема, над которой не один год бились предприниматели и правозащитники, может наконец решиться. Цена вопроса в масштабах области велика: более чем сотне южноуральских предприятий могут грозить потенциальные доначисления за три года в размере двух миллиардов рублей.

- Вынесено революционное решение, которое, надеюсь, позволит сохранить предприятия горнодобывающей отрасли и вернуться к нормальной работе. Очень благодарны судебному составу за детальный анализ ситуации, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Ситуация с взиманием НДПИ с разработчиков недр обострилась на Южном Урале несколько лет назад, когда при проверке расчетов налоговая служба пришла к выводу, что предприятия, добывающие строительный камень, на самом деле получают щебень, налог на который существенно выше. Правовую коллизию, рассказывает представитель бизнес-омбудсмена Алевтина Белешова, породило разное толкование 337-й статьи Налогового кодекса РФ: налоговики дробление бутового камня в щебень приравнивают к добыче, предприниматели же убеждены, что это другая операция - переработка, а значит, и иной объект налогообложения.

- Я уже два десятка лет в этом бизнесе, и всегда налог на добычу брали с камня, - сетовал на состоявшемся около года назад обсуждении проблемы руководитель завода сухих строительных смесей из Бакала Евгений Кузнецов. - Камень мы реализуем в пять раз дешевле, чем щебень. Соответственно НДПИ теперь вырастет впятеро. Что остается? Не будем продавать щебень, хотя дорожники просят. Говорим им: покупайте тогда камень по цене щебня, чтобы мы налоги смогли заплатить.

У компании из Бакала объемы добычи были невелики, так что ей доначислили относительно немного - 1,5 миллиона рублей. И все же, получив в 2018-м требование от ФНС, собственники решили судиться. На их стороне выступили представители бизнес-омбудсмена, но суд проиграли.

Как рассказала Алевтина Белешова, раньше решения по подобным делам выносились в пользу налогоплательщиков. Судебная практика изменилась после того, как в 2018-м Верховный суд указал: полезным ископаемым признается щебень различных фракций. То есть подразумевается, что технологическая операция по дроблению камня относится к горнодобыче, а не к переработке, поэтому НДПИ начисляли не на фактически извлеченное из недр минеральное сырье, а на получаемую из него продукцию.

Цена вопроса в масштабах области велика: более чем сотне предприятий могут грозить потенциальные доначисления в размере двух миллиардов рублей

В УФНС России по Челябинской области также отмечали, что опираются на постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа, оставленное в силе Верховным судом, и на определение Конституционного суда РФ, которые меняют правоприменительную практику исчисления налоговой базы по НДПИ. В 2018-2019 годах сотрудники фискального органа провели масштабную разъяснительную работу с налогоплательщиками, которые в итоге предоставили 35 уточненных налоговых деклараций. Дополнительно им было начислено четыре миллиона рублей налога.

Однако крупным производителям, занимающим существенную долю рынка, повезло меньше. По данным аппарата бизнес-омбудсмена, только одному из таких предприятий было предложено доплатить 118 миллионов рублей (для сравнения: общий объем поступлений НДПИ в бюджет региона от всех щебеночных карьеров в год составлял 148 миллионов). Такой поворот событий ставил участников рынка на грань выживания и мог иметь серьезные последствия не только для добывающих компаний, но и для дорожников и строителей, ведь в производстве асфальта и бетона важным компонентом является щебень.

Учитывая масштаб проблемы, правозащитники в 2019 году активно включились в ее решение.

- Мы направили обращения уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, в федеральное правительство, Верховный суд, другие инстанции, - перечисляет Гончаров. - Проводили "круглые столы" и рабочие совещания с представителями горнодобывающей отрасли, обсуждали коллизию на заседаниях экспертных советов, других площадках с участием всех заинтересованных сторон. С учетом мнений экспертов и профессионального сообщества были сформулированы предложения.

Позицию предпринимателей поддержали власти Челябинской области. Проводились консультации с ФНС России, но практика не изменилась. Поэтому нынешнее решение апелляционного суда как подарок, которого уже и не ждали.

Аргументы суда логичны: щебень является продуктом переработки строительного камня ввиду значительного изменения его физических свойств, что происходит на перерабатывающем производстве, дробильно-сортировочных фабриках путем осуществления технологических операций, которые не относятся к добыче. Таким образом, щебень - это продукт переработки и полезным ископаемым считаться не может, а значит, не является объектом обложения НДПИ. Отдельно судебная коллегия также отметила, что правовое регулирование вопроса определения объекта обложения НДПИ не менялось с 2002 года и вся разрешительная и техническая документация у истца была утверждена задолго до проведения налоговых проверок. Тем не менее налоговый орган "в нарушение принципа защиты правомерных ожиданий ухудшил положение налогоплательщика, произвольно переквалифицировав объект обложения НДПИ со строительного камня на щебень".

Впрочем говорить об изменении практики налогообложения в отрасли пока рано: в ФНС сообщили, что на решение апелляционной инстанции подана кассационная жалоба. "РГ" будет следить за дальнейшим развитием событий.