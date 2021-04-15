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15.04.2021 10:03

На шопинг с оркестром

Вопреки прогнозам торговые центры не закрываются, а превращаются в мультиформатные площадки
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 81(8432)
Недавно в Екатеринбурге выставили на продажу один из крупных торгово-развлекательных комплексов, что дало повод некоторым экспертам заговорить о закате этого формата розницы. По данным министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, из-за пандемии в регионе количество торговых точек впервые сократилось - на 95 единиц, в том числе закрылся 71 непродовольственный магазин. Действительно ли ситуация столь критична?

Рекордно низкий трафик в ТРЦ зафиксирован в 2020 году по понятной причине - четыре месяца они практически не работали. Так, в апреле 2020-го на Урале их посетили 160 тысяч человек вместо обычных полутора миллионов, говорит руководитель федеральной премии в области коммерческой недвижимости Arendator Awards Анастасия Кремлева. Более востребованным форматом в тот период стали районные торговые центры, магазины у дома. Но ТРЦ не сдаются.

Фото: iStock
В России набирает обороты новый формат торговли

- Мы все еще пытаемся вернуться к показателям до коронавируса, обеспечивая безопасность и комфорт посетителям, - рассказывают в пресс-службе ТРЦ МЕГА. - Несколько заведений в прошлом году прекратили деятельность, но сейчас ротация арендаторов идет в штатном режиме. Свободна лишь сотая доля процента общей площади комплекса, и то не простаивает - там мы проводим различные активности.

Некоторым торговым гигантам, например "Гринвичу", удалось вернуться на сопоставимые цифры посещаемости в октябре, отметили в его пресс-службе. Кроме того, в локдаун здесь достраивали первый в регионе фудмаркет - зону общепита, где представлены разные национальные кухни. Она открылась этой весной. По словам представителя ТРЦ, на такой формат запрос появился давно, к тому же внутри фудмаркета сделали ивент-площадку для концертов.

Хотя отрицательная динамика в торговых центрах и сохраняется (спрос отстает от уровня первого квартала прошлых двух лет), ситуация на рынке уже не выглядит столь удручающей. Бизнес активно ищет способы наращивания трафика. Так, управляющие МЕГИ заявляют о планах построить к 2022 году вторую очередь центра, чтобы разместить больше общественных пространств для отдыха: кинотеатр, лекторий и т.д.

Однако ввод новых развлекательных зон - не единственный способ привлечь жителей. Руководство торговых центров, основной функцией которых является все-таки ретейл, заботится и о продвижении брендов в цифровых каналах. Это помогает сохранять связь с местными сообществами и притягивать потребителей к действующим здесь магазинам.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Названы плюсы и минусы кредитов в магазине

- Часть товаров арендаторов мы переносим в Интернет, чтобы клиенты через сайт и соцсети видели весь ассортимент. В данный момент покупателей интересуют готовые имиджевые решения, создать образы помогут нанятые нами стилисты и онлайн-консультанты. Они подберут желающим нужный комплект одежды, организуют доставку, - поясняют в "Гринвиче".

Тем временем Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга Watcom Group, где оценивают Shopping Index (число посетителей на 1000 квадратных метров торговых площадей), видит в "цифре" и риски. По его мнению, онлайн-каналы получения услуг и товаров вместе с омникальностью ведущих игроков рынка ретейла сокращают аудиторию, позволяя людям меньше ходить в ТЦ. Сказывается, конечно, и снижение доходов населения.

Впрочем, бизнесменов изменения потребительского поведения не особо пугают: до конца года в России планируется ввести 610 тысяч квадратных метров торговых площадей, из них свыше сотни тысяч квадратов - в УрФО. Новые ТРЦ откроют в Челябинске, Нижневартовске, а на северной окраине Екатеринбурга будет второй по размеру молл в городе.

- Жители мегаполисов пока не готовы отказаться от очного посещения магазинов. Но, несмотря на спрос, в ближайшие годы мы можем столкнуться с переизбытком вакантных площадей из-за переноса сроков ввода новых объектов. Доля вакантных мест в Москве может составить более 30 процентов, а в регионах достичь 50-ти. Полное же восстановление отрасли случится не ранее конца 2022 года, - прогнозирует Анастасия Кремлева.

Прямая речь

Светлана Островская, заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области

- На потребительском рынке работает около 17 процентов экономически активного населения, в такой же пропорции он участвует в формировании валового регионального продукта. Сегодня мы стремимся к развитию многоформатной торговли и стабилизации ситуации. По итогам 2020 года оборот розничной торговли в Свердловской области составил 1117,6 миллиардов рублей (из них 850 миллиардов в Екатеринбурге).

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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