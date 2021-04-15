Пострадавших при пожаре детей перевезли в Екатеринбург

Брата с и сестру, которых удалось спасти во время страшного пожара в селе Бызово, перевезли в Екатеринбург.

- Госпитализированы двое детей. Доставлены в ДГКБ № 9 санавиацией Медицины катастроф. Состояние тяжелое и средней тяжести, - сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Напомним, трагедия случилась сегодня ночью. В 01.45 пожарные получили сигнал о возгорании в частном доме. На месте спасатели были через семь минут, но к их появлению уже обрушилась кровля.

В доме проживала многодетная семья: женщина с семью детьми и ее сожитель. Взрослые смогли эвакуировать из полыхающего дома двоих малышей, остальные дети погибли.

- Дом и хозпостройки - гараж, сарай, складские помещения - находились под единой крышей, - объяснил "РГ" руководитель следственного отдела по Пригородному району СК Вадим Белкин. - Пожар очень быстро развивался. Пройти через дверь было невозможно. Взрослые выбили окно и пытались эвакуировать детей. Двоих спасли, остальных, к сожалению, не смогли.

Как сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области, раньше семья состояла на учете в полиции, затем они исправили свое поведение, и с контроля их сняли. Отцы у детей разные, один из них сейчас отбывает наказание в колонии.

Дом, где произошло ЧП, деревянный, 1957 года постройки, с печным отоплением. Недавно хозяева заменили старую печь.

Областной СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Правоохранительные органы отрабатывают различные версии пожара, среди которых - ветхость электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности, возгорание надворных построек и другие, назначена пожарно-техническая экспертиза. По данным региональной прокуратуры, два года назад семье выдали пожарный извещатель, но пока не ясно, был ли он установлен в доме.