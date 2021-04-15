Курганская область оказалась самой успешной из десяти субъектов РФ, где в прошлом году была запущена индивидуальная программа социально-экономического развития региона, с точки зрения эффективности использования средств, выделяемых федеральным центром. Комитет Совета Федерации по экономической политике намерен распространить местный опыт на другие территории, а также подготовить рекомендации о дополнительной поддержке Зауралья, рассказали сенаторы во время выездного совещания в Кургане.

На индивидуальные программы развития регионов, где сложилась наиболее сложная социально-экономическая обстановка, до 2024 года будет выделено по 5 миллиардов рублей. Первый миллиард от Минэкономразвития РФ Курганская область получила в 2020-м. За счет федеральных средств здесь строят индустриальные парки, создают новые рабочие места, помогают предпринимателям обновлять оборудование, выдают микрозаймы под 0,1 процента годовых, а также создают инфраструктуру для развития экономики и жилья в муниципалитетах. Благодаря программе в трех районах - Далматовском, Варгашинском и Каргапольском - завершается строительство очистных, а в Заозерном районе областного центра появится несколько новых дорог с инженерной инфраструктурой.

Часть полученных средств регион намерен перенаправить на поддержку лизинга - в прошлом году на нее поступило огромное количество заявок

- Программа работает, - коротко отрапортовал губернатор Вадим Шумков. - Сейчас мы уже лучше понимаем, какое направление требует большего финансирования, поэтому "передвигаем" туда деньги.

Так, часть полученных средств региональные власти намерены перенаправить на поддержку лизинга нового оборудования, потому что в прошлом году поступило огромное количество заявок от крупных промпредприятий и малого бизнеса, которые хотели бы воспользоваться этой формой поддержки. Сенаторы посетили пять из семи действующих и строящихся индустриальных парков - впечатление положительное. В Зауралье, отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, сохранились традиции и мощь машиностроения, в том числе оборонного. Это также один из центров арматурного производства. Выпускаемая здесь продукция востребована в других регионах, в частности в Мурманской области. Но для дальнейшего развития промышленности, диверсификации ОПК требуется дополнительная поддержка этой отрасли.

- Региональному фонду развития промышленности выделено 3,5 миллиарда рублей на пять лет. Это значительные средства, и мы убедились, что они расходуются с максимальной пользой. Например, субсидируется лизинг - это одна из наиболее востребованных мер поддержки, - подчеркнул сенатор.

Кстати

По официальным данным, за 2020 год в Курганской области реализована сотня инвестпроектов, вложено 5,3 миллиарда рублей, создано более 1360 рабочих мест. Сейчас на разных стадиях 447 проектов суммарно на 66,8 миллиарда. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил на своей странице в соцсетях, что за первые месяцы 2021 года экономика региона показала рост: собственные доходы бюджета выросли на 15 процентов, индекс промышленного производства - на 4,7, объем выполненных строительных работ - на 2,1.