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15.04.2021 07:13
Рубрика: Происшествия

Тела четырех детей обнаружены на месте пожара в селе Свердловской области

В селе Бызово Свердловской области спасатели обнаружили тела четырех детей при разборе сгоревших конструкций после пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Продолжаются поиски еще одного ребенка, который, по данным соседей, может находиться под завалами.

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Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме поступило 14 апреля в 23:45 мск. Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому времени дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли, пишет ТАСС.

До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться четыре человека, в числе которых двое детей. Они были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Неизвестной оставалась судьба еще пяти детей, которые также находились в этом доме.

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