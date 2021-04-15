Тюменцы не останутся без салюта 9 Мая

В Тюменской области началась подготовка к майским торжествам. В связи с эпидемиологической ситуацией, которая может измениться в худшую сторону в связи с увеличением потока туристов, возвращающихся из зарубежных поездок, губернатор региона Александр Моор поручил разработать несколько планов мероприятий - и для онлайна, и для оффлайна. Достоверно известно, что без традиционного салюта тюменцы не останутся: залпы в небо над областным центром планируют сделать из более 400 единиц пиротехнических изделий. Правда, с местом, откуда покажут световое шоу в честь Дня Победы, еще не определились.

Решение, по какой концепции нынче пройдут колонны с техникой, военными и сотрудниками знаковых для региона предприятий, как и участники народной акции "Бессмертный полк", также пока не оглашено. О нем объявят чуть позже в зависимости от обстановки. Если она будет стабильной, то на юге Западной Сибири начнутся репетиции. Творческие бригады, кстати, уже начали составлять расписание своих концертов. Они в любом случае поедут работать во дворы, скверы и парки.

- Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Но каким бы ни стал вердикт, дорогие ветераны без внимания не останутся, - подчеркнул глава региона.

А на последнем заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством Моора причастные к соблюдению порядка представители разных ведомств обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности и защищенности граждан во время празднования Дня весны и труда и Дня Победы. По словам руководителя УМВД России по Тюменской области генерал-майора Леонида Коломийца, в майские праздники охранять земляков будут две тысячи правоохранителей и почти четыре сотни казаков и дружинников. Службу в усиленном режиме намерены нести и тюменские росгвардейцы - об этом доложил начальник регионального управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин.

Пожарные накануне больших выходных проводят тренировки по эвакуации людей, добавил врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Умаров. В первую неделю мая на дежурство в пожарно-спасательные подразделения выйдут 500 специалистов и 210 единиц техники.

- Органы власти и правоохранительные структуры должны быть полностью готовы к любому формату праздничных мероприятий. Обеспечение безопасности граждан - важнейшая задача, - заметил губернатор.