Тюменцы не останутся без салюта 9 Мая

Решение, по какой концепции нынче пройдут колонны с техникой, военными и сотрудниками знаковых для региона предприятий, как и участники народной акции "Бессмертный полк", также пока не оглашено. О нем объявят чуть позже в зависимости от обстановки. Если она будет стабильной, то на юге Западной Сибири начнутся репетиции. Творческие бригады, кстати, уже начали составлять расписание своих концертов. Они в любом случае поедут работать во дворы, скверы и парки.
- Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Но каким бы ни стал вердикт, дорогие ветераны без внимания не останутся, - подчеркнул глава региона.
А на последнем заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством Моора причастные к соблюдению порядка представители разных ведомств обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности и защищенности граждан во время празднования Дня весны и труда и Дня Победы. По словам руководителя УМВД России по Тюменской области генерал-майора Леонида Коломийца, в майские праздники охранять земляков будут две тысячи правоохранителей и почти четыре сотни казаков и дружинников. Службу в усиленном режиме намерены нести и тюменские росгвардейцы - об этом доложил начальник регионального управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин.
Пожарные накануне больших выходных проводят тренировки по эвакуации людей, добавил врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Умаров. В первую неделю мая на дежурство в пожарно-спасательные подразделения выйдут 500 специалистов и 210 единиц техники.
- Органы власти и правоохранительные структуры должны быть полностью готовы к любому формату праздничных мероприятий. Обеспечение безопасности граждан - важнейшая задача, - заметил губернатор.