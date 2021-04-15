В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов

Челябинское УФАС опротестовало форму договора на размещение нестационарных объектов в ЦПКиО имени Гагарина, утвержденную администрацией парка. В этом документе предпринимателям от имени города поставили дополнительное условие об уплате земельного налога за участок, на котором размещается их кафе или аттракцион.

По мнению антимонопольного ведомства, такое ведение дел противоречит не только действующим нормативным актам (в том числе - и приказу городского управления культуры "О нестационарных торговых объектах, размещаемых на территориях зоопарка и садов, парков культуры и отдыха"), но и здравому смыслу. Земля в челябинских парках предоставлена их администрациям, муниципальным учреждениям, в бессрочное пользование. Соответственно и обязанность по уплате земельного налога должна быть возложена на них, а не на владельцев аттракционов.

- Включение в договоры дополнительных условий может привести к отказу хозяйствующих субъектов от ведения предпринимательской деятельности на территории парка и тем самым ограничить конкуренцию, - пояснила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - А по закону органам местного самоуправления запрещено принимать какие-либо акты, которые могли бы привести к ограничению или устранению конкуренции.

Официальное предупреждение об ответственности за нарушение закона антимонопольщики направили в адрес городского управления культуры, курирующего деятельность муниципальных парков. И там к их мнению прислушались.

Из формы договора на размещение нестационарных объектов в ЦПКиО имени Гагарина исключено условие об уплате земельного налога. Аналогичные указания даны администрациям остальных парков - Городской сада имени Пушкина, "Сада Победы", "Парка "Металлург" имени Тищенко и челябинского зоопарка.