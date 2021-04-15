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15.04.2021 15:05
Рубрика: Экономика

В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинское УФАС опротестовало форму договора на размещение нестационарных объектов в ЦПКиО имени Гагарина, утвержденную администрацией парка. В этом документе предпринимателям от имени города поставили дополнительное условие об уплате земельного налога за участок, на котором размещается их кафе или аттракцион.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По мнению антимонопольного ведомства, такое ведение дел противоречит не только действующим нормативным актам (в том числе - и приказу городского управления культуры "О нестационарных торговых объектах, размещаемых на территориях зоопарка и садов, парков культуры и отдыха"), но и здравому смыслу. Земля в челябинских парках предоставлена их администрациям, муниципальным учреждениям, в бессрочное пользование. Соответственно и обязанность по уплате земельного налога должна быть возложена на них, а не на владельцев аттракционов.

- Включение в договоры дополнительных условий может привести к отказу хозяйствующих субъектов от ведения предпринимательской деятельности на территории парка и тем самым ограничить конкуренцию, - пояснила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - А по закону органам местного самоуправления запрещено принимать какие-либо акты, которые могли бы привести к ограничению или устранению конкуренции.

Официальное предупреждение об ответственности за нарушение закона антимонопольщики направили в адрес городского управления культуры, курирующего деятельность муниципальных парков. И там к их мнению прислушались.

Из формы договора на размещение нестационарных объектов в ЦПКиО имени Гагарина исключено условие об уплате земельного налога. Аналогичные указания даны администрациям остальных парков - Городской сада имени Пушкина, "Сада Победы", "Парка "Металлург" имени Тищенко и челябинского зоопарка.

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