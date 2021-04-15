В Нижневартовске в районе промзоны позеленел водоем

В причинах нетипичного цвета воды в озере в районе прозмоны в Нижневартовске разбираются сейчас контролирующие органы.

Ранее местный телеканал "Мегаполис" снял на берегу водоема сюжет: отчетливо видно, что жидкость приобрела ядовито-зеленый цвет, у возле озера лежат трупы животных. Обычно аналогичные красители попадают в воду из водопроводной воды, в которую их добавляют для поиска мест прорыва - они безопасны для человека и окружающей среды.

По информации городской администрации, которую приводит РИА Новости, озерцо это образовалось из-за таяния льда и снега, оно не сообщается с другими водоемами. Пробы переданы в лабораторию для проверки на токсичные вещества. Источник загрязнения устанавливается. Что касается останков животных, то эту информацию передадут в ветслужбу Югры для проверки.