В Тюмени проходят обыски в кабинете и дома у начальника ГИБДД области

Сегодня утром стало известно, что в кабинете и дома у начальника ГИБДД по Тюменской области, полковника полиции Александра Селюнина, который занимает эту должность с 2018 года, проходят обыски.

В региональном управлении Министерства внутренних дел России подчеркнули, что проверка проводится по факту возможной причастности к совершению противоправного деяния. Пресс-служба ведомства также отметила, что если вину подозреваемого установят, то он лишится места службы и понесет наказание.

По предварительным данным, проверки могут быть связаны с получением взятки и злоупотреблением должностными полномочиями. Возможно, это имеет отношение к задержанию начальника отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы Максима Жигалкина - до начала лета он находится в СИЗО, а уголовное дело возбуждено по факту получения взяток от граждан, которые хотели приобрести водительские удостоверения без экзаменационной процедуры.

Селюнин - выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В органах внутренних дел - с 2002 года. Работал дознавателем отдела по расследованию ДТП, инспектором по дознанию отдельного батальона ДПС, был главным гаишником Тюмени, заместителем начальника региональной ГИБДД.