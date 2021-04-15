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15.04.2021 15:08
Рубрика: Экономика

Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стоимость обработки лесов от вредителя - непарного шелкопряда - может сократиться в десять раз, сообщили в Рослесхозе. Новый способ защиты деревьев от опасного насекомого предложили ученые Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Фото: Предоставлено пресс-службой Рослесхоза
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Гусеницы непарного шелкопряда могут повреждать пяти сотен видов деревьев и кустарников. В 2014 году его стараниями были уничтожены леса на площади в 2,2 миллиона гектаров. Сейчас угроза менее серьезная, но все равно остается - работникам лесного хозяйства предстоит защитить от вредителей 700 тысяч га леса, почти половину из них - 330 тысяч га - как раз от непарного шелкопряда. В прошлом году на борьбу с вредителями леса государство направило 350 миллионов рублей.

С лесным вредителем ученые предлагают бороться с помощью еще одного паразита, который уничтожает уже самих шелкопрядов. Это насекомое называется энтомофага оэнциртуса. Энтомофаг проникает внутрь яйца шелкопряда и развивается там, поедая личинку.

"До наступления холодов успевает вырасти несколько поколений энтомофага, что позволяет сравнительно небольшому числу его особей уничтожить большое количество кладок шелкопряда, - объясняют в Рослесхозе. - После ликвидации очага заражения оэнциртус погибает, поскольку ничем другим не питается. Таким образом, он остается безопасным для всех других лесных организмов".

Эффективность такой биологической технологии борьбы с шелкопрядом специалисты оценивают в 80-90% . При этом стоимость будет в десять раз ниже, чем при обработке пестицидами.

"Стоимость биологического средства для профилактики распространения непарного шелкопряда для обработки 1 га составит от 20 до 35 рублей, - подсчитали в Рослесхозе. - Стоимость же авиационных или наземных аэрозольных химических обработок превышает 1 тысячу рублей за гектар. Выполнение ежегодных профилактических работ на территории одного лесничества, по предварительным оценкам, может обойтись в сумму от 20 до 50 тысяч рублей".

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Правительство Минприроды Рослесхоз

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