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15 апреля 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2021 г. № 12 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

Зарегистрирован 14.04.2021 г. № 63125

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.04.2021 г.

Вступает в силу с 15 апреля 2021 г.

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2020, регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31.07.2020, регистрационный № 59135) и от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23.09.2020, регистрационный № 59987), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 12


Изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

1. Абзац первый пункта 1 дополнить предложением следующего содержания:

"Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации1, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19.".

2. Пункт 1 дополнить сноской следующего содержания:

"' Абзац двадцать шестой пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 3 апреля, № 0001202104030001).".

3. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2021 г. № 12
(pdf, PDF, 129 Кб)