Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Приостановку полетов в Великобританию продлили до 1 июня. Росавиация разослала телеграмму об этом в авиакомпании, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией", - говорится в телеграмме.

Ранее полеты в Великобританию были ограничены до 16 апреля. При этом Россия возобновила авиасообщение с Великобританией еще 1 августа 2020 года после полного прекращения международного авиасообщения в марте прошлого года в связи распространением коронавирусной инфекции.